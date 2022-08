Privados querem construir aeroporto em Santarém

Entornointeligente.com /

Há cerca de três anos que um grupo de investidores privados estuda a possibilidade de construir um aeroporto na região de Santarém, avança o Expresso .

Relacionados sociedade. Passageiros nos aeroportos mais que quadruplicam no 2.º trimestre

aeroporto. CEO da ANA e o novo aeroporto: «Estaremos disponíveis, ao lado do Governo, para concretizar a solução»

aeroporto. Aeroporto. Adiamento custa cerca de 7000 M€ e 28 mil empregos

De acordo com o semanário, o projeto não precisa de investimento público e será financiado pelas taxas aeroportuárias. No entanto, será sempre necessário apoio do Estado, pois este terá de estar envolvido no processo de licenciamento.

Diz o jornal que o grupo admite avançar inicialmente apenas como uma infraestrutura regional e, na versão mais curta, com uma pista e um investimento que poderá ser inferior a mil milhões de euros. Acredita também que esta localização não levantará questões ambientais. Em termos de acessos, a região é servida pela A1, que liga Lisboa ao Porto, e pela linha de caminho de ferro que liga o país de norte a sul.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O grupo integra investidores estrangeiros e nacionais.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com