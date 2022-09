Prisão preventiva para homem que substituía telemóveis por blocos de cerâmica

Entornointeligente.com /

Um homem de 48 anos foi detido, esta segunda-feira, por burlas de telemóveis, no concelho de Vila Nova de Gaia. O suspeito está agora em prisão preventiva.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgado hoje, o homem atuava no norte do país, sobretudo no distrito de Aveiro.

Durante uma investigação, os militares concluíram que as burlas eram executadas por «um grupo de suspeitos» que abordava pessoas na via pública para vender telemóveis «topo gama» a um preço mais acessível, exibindo os mesmos para que os clientes ficassem captado pela oferta.

Quando se dava o momento da compra, os suspeitos entregavam «uma bolsa que no seu interior continha um pedaço de cerâmica» em vez do verdadeiro dispositivo.

A GNR cumpriu três mandados de busca domiciliária e três mandados de busca não domiciliária em viatura, que resultaram na apreensão de material cerâmico, seis telemóveis, duas máquinas de corte de cerâmica e 865 euros em numerário.

Depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada ao detido a medida de coação de prisão preventiva.

Na sequência deste caso, também foi constituído arguido um homem de 30 anos e identificados dois homens de 30 e 60 anos.

