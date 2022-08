Entornointeligente.com /

Prisão de Rogério Andrade: PF apreendeu R$ 20,3 mil em dinheiro, 6 telefones e 9 pen drives na casa onde bicheiro estava Maior parte do dinheiro (R$11.850) estava com o PM reformado Natanael da Silva Macedo. Além de segurança, o policial cuidou do aluguel do imóvel e criou uma comunicação paralela cadastrando telefones em nome de outras pessoas. Por Marco Antônio Martins e Felipe Freire, G1 Rio e TV Globo

06/08/2022 17h25 Atualizado 06/08/2022

1 de 3 Rogério Andrade — Foto: Reprodução Rogério Andrade — Foto: Reprodução

A Polícia Federal apreendeu R$ 20, 3 mil em dinheiro, nove pen drives, seis telefones celulares e uma série de anotações, na quinta-feira (4), na casa onde estavam os contraventores Rogério Andrade e seu filho, Gustavo, na Região Serrana do Rio de Janeiro .

Gustavo de Andrade foi preso na hora . Rogério foi preso horas depois , ambos com mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada, do Tribunal de Justiça do Rio.

Rogério Andrade e o filho estavam sendo procurados desde maio quando foi deflagrada a operação Calígula . Rogério teve o mandado de prisão suspenso, em 1º de agosto, por um mandado do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal.

Mesmo no período em que era procurado, Rogério e Gustavo Andrade conseguiram voltar ao Brasil em voos fretados . Foram três aviões diferentes entre a Costa Rica e o Rio. A Polícia Federal quer descobrir como foi montada essa rede de proteção em torno dos criminosos.

Chamou a atenção dos policiais que a maior parte do dinheiro estava com o policial militar reformado Natanael da Silva Macedo, apontado pelos investigadores como segurança de Rogério Andrade.

No quarto destinado a Natanael, os policiais federais encontraram R$ 11,8 mil.

Quando a polícia chegou ao imóvel encontraram no local Rogério Andrade e a mulher; Gustavo e a namorada, além de Natanael e Helinho Luiz de Melo, apontados como seguranças do contraventor.

Bicheiros Rogério e Gustavo Andrade são presos pela Polícia Federal

Ao percorrer a casa, os policiais encontraram os materiais apreendidos em diferentes cômodos. No quarto de Gustavo de Andrade, os investigadores encontraram um Ipad, além de R$ 3,7 mil em dinheiro.

Dos seis telefones celulares apreendidos na ação, dois estavam com Gustavo. Nenhum aparelho com Rogério Andrade.

Dois envelopes com um total de 33 documentos estavam no quarto de Rogério e também foram apreendidos.

Pela casa, nove pen drives foram encontrados. Todos foram encaminhados para a perícia. Assim como anotações em folhas de caderno em lápis ou caneta em diferentes pontos da casa.

Total apreendido em dinheiro: R$ 20.391:

R$4.750,00 encontrado no quarto de Gustavo de Andrade R$3.791,00 encontrado no quarto de Rogério Andrade R$11.850,00 encontrados no quarto do segurança Natanael Macedo

Casa e carro alugado em nome de segurança

Para a Polícia Federal, as buscas na casa de Araras, em Petrópolis, levaram à outra descoberta. O PM reformado Natanael era muito mais do que um segurança de Rogério Andrade.

Em 23 de junho, Natanael alugou o Jeep Compass prata que estava na casa, na quinta-feira (4) quando a PF chegou. Foi ele também o responsável por alugar a residência onde Rogério e a família estavam escondidos.

2 de 3 Carro usado por Rogério Andrade foi alugado pelo segurança Nataniel Macedo — Foto: Reprodução Carro usado por Rogério Andrade foi alugado pelo segurança Nataniel Macedo — Foto: Reprodução

Durante as buscas, os policiais encontraram com Natanael diversos chips e anotações, além do contrato de locação do imóvel, o que, para os investigadores, demonstra que o papel do PM reformado vai além de um segurança ou motorista.

Sobre ele está a suspeita de que tenha organizado um circuito de comunicação paralela da quadrilha em que utilizariam telefones celulares em nomes de outras pessoas tendo vinculadas contas de emails e senhas.

Anotações pela casa

Em diferentes pontos da casa, a PF encontrou cadernos ou folhas com anotações à lápis ou à caneta.

Uma folha estava rasgada em seis pedaços em um ponto da casa. Havia três papéis que indicavam pagamentos a delegacias da Polícia Civil. Com essa prova o Ministério Público pediu um novo mandado de prisão para Rogério Andrade.

A polícia também encontrou anotações com datas de 27 de julho e 3 de agosto em que falam do funcionamento das casas, o que para a Polícia Federal está relacionada à atividade de exploração dos jogos de azar.

Chamou a atenção ainda dos investigadores, manuscritos para aluguel de outros veículos, o que para os policiais serviria para acobertar outros foragidos.

3 de 3 Bilhete encontrado na casa de Rogério Andrade — Foto: Reprodução Bilhete encontrado na casa de Rogério Andrade — Foto: Reprodução

