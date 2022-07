Entornointeligente.com /

Prisão de homem que ameaçou Lula e ministros do STF é mantida após audiência de custódia Ivan Rejane foi preso nesta sexta (22) por ordem de Alexandre de Moraes. Em vídeo, homem diz que iria 'caçar' o ex-presidente, alguns integrantes do PT e ministros do Supremo. Por Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

23/07/2022 15h40 Atualizado 23/07/2022

A Justiça manteve neste sábado (23) a prisão de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, preso em Belo Horizonte por ameaças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ). A decisão foi tomada durante audiência de custódia.

Ivan Rejane foi preso nesta quarta-feira (22) pela Polícia Federal, por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes . Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele disse que Lula deveria andar com segurança porque ele iria «caçar» o ex-presidente, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), que também é presidente nacional da sigla, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ).

Na mesma gravação, o homem também diz que vai «caçar principalmente» ministros do STF e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso , Luiz Fux , Luiz Edson Fachin , Ricardo Lewandowski , Gilmar Mendes , Cármen Lúcia e Rosa Weber .

Polícia Federal prende homem que fez ameaças de morte a ministros do STF e políticos

A audiência de custódia é um procedimento previsto em lei e tem como objetivo checar a regularidade da prisão. Durante o ato processual, o Judiciário verifica, por exemplo, se houve abuso ou maus-tratos.

Segundo os registros, Ivan Rejane relatou que não tinha reclamações sobre a conduta dos policiais no momento de sua prisão. Ele também disse que está sozinho em uma cela da enfermaria do presídio e que está sendo bem tratado.

Ivan Rejane afirmou ainda que o diretor da penitenciária achou «prudente» ele ficar sozinho, pois tem um canal na internet em que se posiciona contra o uso de drogas, «o que causa animosidade com os demais presos».

A audiência, por videoconferência, começou às 11:20 e foi presidida pelo desembargador Airton Vieira, magistrado que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O ato também foi acompanhado pela defesa de Ivan Rejane e por um representante do Ministério Público.

Ainda na audiência, segundo os registros oficiais do STF, a defesa informou que vai apresentar à Corte pedidos de revogação e relaxamento da prisão.

Na decisão desta sexta, em que determinou a prisão, o ministro Alexandre de Moraes apontou que «os fatos apurados revelam que Ivan Rejane Fonte Boa Pinto utiliza suas redes sociais e aplicativos de mensagens para propagar e arregimentar pessoas para seu intento criminoso».

«Garantias individuais […] não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito», acrescentou o ministro do STF na decisão.

