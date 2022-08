Priorizar educación y acceso a agua, cambios que se harían al PGN 2023

Entornointeligente.com /

El presidente Gustavo Petro insistió en que el agua potable es fundamental para la vida y dijo que es un tema que ni siquiera hay que discutirlo.

El mandatario consideró que la privatización del servicio público del agua potable no funcionó en el país y, en ese sentido, destacó que es alto el porcentaje de niños en Colombia que no cuentan con el servicio, lo cual, aseguró, es una causa de muerte de los infantes.

» La posibilidad de tener agua potable no es compleja, no es una operación terrible de ingeniería en la que se necesita mucho dinero para hacer soluciones, pues hay soluciones que pueden ser casi que inmediatas y no se explica como una comunidad no tenga agua «, destacó el jefe de Estado. Para Petro, esa es la prioridad número uno.

Por eso anunció que » el presupuesto que está presentado para el 2023 es del gobierno Duque, que no tiene en cuenta nuestras sensibilidades presupuestales y tenemos que modificarlo «.

De acuerdo con el mandatario, esas modificaciones tienen que hacerse en un lapso menor de 15 días, y en esos cambios las partidas que tengan que ver con infraestructura educativa y con agua potable » tienen que ser prioritarias, porque si no, quedamos hablando carreta «.

Sin embargo, no anunció de cuánto serán las partidas presupuestales que se modificarán.

» Y no nos vamos a quedar hablando carreta, quizás este gobierno no se vaya a reconocer al final como el que hizo 5 vías 4G en las carreteras, pero si tiene que ser recordado como el que hizo la revolución del agua y la revolución de la educación, que es lo que nos interesa. Al final las carreteras se hacen, pero lo que hay que tener es la gente viva, viva físicamente «, dijo el mandatario.

