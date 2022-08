Prioritario resolver problema del agua en Sabana de Mendoza

Entornointeligente.com /

Eduardo Viloria/DLA.-El luchador social del municipio Sucre, Héctor Díaz, señala la necesidad ineludible de buscarle solución al problema que vienen confrontando los habitantes de Sabana de Mendoza, con la escasez de agua en el poblado capital del municipio, pues existen lugares, calles y sectores completos, donde el agua, desde hace meses no ha vuelto a llegar por las tuberías, debiendo los vecinos comprar el preciado liquido en dólares, tal como se ha impuesto en esta población por la comercialización del agua.

En Sabana de Mendoza, añadió el declarante, llega hasta agua del acueducto triestatal, como sucede casi todos los días y sucedió el jueves de la semana pasada, antes de la manifestación vecinal, sin embargo la mayoría del pueblo no está enterada de esta situación, que lo deben confirmar los señores que pueden solucionar esta escasez, expresando que la culpa es de las bombas o turbinas en algunos casos y otros el bajo voltaje; si eso es así, los señores que están en el gobierno, tanto municipal como regional tienen que buscarle solución, conversando, sentándose en una mesa de diálogo, necesaria para que los habitantes de Sabana de Mendoza, tengan de nuevo servicio permanente de agua en sus hogares a través de las tuberías del acueducto local.

El bote de agua lo grabaron los vecinos. Recomienda el dirigente social de Sabana de Mendoza, promover esa Mesa de Dialogo cuanto antes, donde se haga una evaluación de lo disponible, lo que se tiene y lo que hace falta para llegar a una solución con la escasez de agua.

Se dice, no me consta, porque no tengo el informe, añadió Héctor Díaz que se necesita para el funcionamiento normal de las turbinas del bombeo de Las Américas y el Jabillo para que funcionen de manera optima, la necesidad de instalar un transformador de 75 KVA, lo cual permitirá un mayor flujo de agua para llevarla al estanque del Paramito, y de ahí distribuirla al poblado por gravedad, esto se puede hacer, solo que se hace necesario que las partes involucradas en esta escasez, la Alcaldía, Gobernación y hasta gobierno nacional se pongan de acuerdo y busquen solución a la problemática, que afecta a buena parte del conglomerado sucrense y en especial al Sabanamendocino, precisó el declarante.

Al final Héctor Díaz, dijo que es imperdonable que el agua se bote por el reboce del liquido en el Jabillo, como se observó y quedaron las gráficas para demostración, por eso la necesidad de acuerdos de las partes, que tienen que ver con la problemática, en relación al mayor flujo de electricidad a fin de que no se siga eludiendo una solución a la problemática, bajo el argumento que no hay suficiente fluido eléctrico que permita que las turbinas funcionan sin dificultades y el agua sea distribuida en el poblado en general. Quien tiene la culpa. La Alcaldía, El Gobernador o Corpoelec, dijo Héctor Díaz al concluir.

