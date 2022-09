Prioridades de gestión o sólo en el dinero

Entornointeligente.com /

Muchas veces escuchamos que los sueldos de instituciones como YPFB son enormes, e incluso, estos son los factores que hacen que la empresa no tenga dinero para realizar nuevas inversiones. Los ejecutivos de estas empresas, sin ninguna vergüenza admiten que tienen salarios más altos que los del Presidente, pero que aun son pequeños si los comparamos a los de empresas similares en el mundo. Sin embargo, nadie les pregunta por qué las operaciones de YPFB no son comparables con otras empresas del rubro, o por qué YPFB no es del calibre de otras, por ejemplo la British Petroleum.

•La marca de BP ya vale 15 billones de dólares (dato 2015). (Bolivia, no hay datos)

•La empresa BP tiene un valor de 23,3 billones de dólares en activos en 2020. Y tiene un ingreso de 6,2 billones de ganancia en 2021. (Bolivia, no hay datos)

•La BP es la quinta empresa más grande de petróleo y gas en el mundo para 2022.

•El ingreso «proyectado» para 2022 es de 2.960 millones de dólares, lo que seria el 4,8% de la empresa BP.

La idea del gobierno de Evo Morales para reducir las grandes diferencias en la sociedad boliviana era buena. Realizar una redistribución equitativa del ingreso a través de dos primeras medidas:

1)Generar un sueldo tope (sueldo del Presidente) y con esto bajar drásticamente las grandes diferencias existentes en el país. En Bolivia, si vemos a los sueldos anunciados de YPFB y otras instituciones públicas con sueldos tan elevados, se puede resumir en generación de desigualdad. Un sueldo mensual de Bs 40.500 es 18 veces más que el sueldo mínimo de Bolivia.

2)Subir el sueldo mínimo. Esta medida fue gradual desde 2006 hasta el presente, que se tiene un sueldo de 2.250 bolivianos a 2022. Aún es muy bajo en la región, pero analizando la realidad boliviana tampoco podría ser mayor debido a que más del 85% de las empresas privadas son micro, pequeñas o medianas empresas. Con todo esto, hay datos publicados por el CEDLA que indican que en 2014 y 2021 se observa que el 60% de la población en Bolivia no gana ni siquiera el sueldo mínimo nacional.

Ambas medidas intentan acercar a la sociedad a una media similar para bajar la inequidad, pero la filosofía se ha perdido. Fácilmente se creen nuevas reglas en el Gobierno para salir de esta filosofía, aun cuando la empresa no es sostenible en el tiempo financieramente. Lo que lleva a un peligro más fuerte: el cierre o quiebre técnico. Se utilizan las empresas para sacar al Gobierno «transparentemente» para no hacerlo por la corrupción, pero al final, es lo mismo.

Cuando un funcionario explica que su sueldo es bastante alto porque en empresas similares son incluso más altos, yo siempre argumento «entonces, que demuestre que tiene la educación adecuada para el puesto y que demuestre que su persona es tan productiva como los funcionarios de similares empresas, medidas por ganancias anuales». Así lo hacen en todo lado, ningún funcionario se queda en su puesto para siempre. Si la evaluación anual no muestra que un cargo hace una marcada diferencia a la productividad de la empresa, lo despiden. Así también lo hacen las empresas privadas en Bolivia, el sueldo se pone en relación a la capacidad productiva de la empresa.

