Prioridad a la estabilidad de Educación

Entornointeligente.com / El confirmado secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, aseguró ayer que ocupará dicho puesto como una “medida provisional” para garantizar la continuidad de los trabajos dentro de la agencia.

“Yo siempre he estado disponible para servir en el DE en los diferentes escenarios donde he laborado anteriormente. Entendemos que esto es una manera temporal o provisional con la intención de que el DE siga operando. Así que estamos disponibles para servir a Puerto Rico en lo que nos necesite”, expresó Hernández Pérez en entrevista con EL VOCERO .

El funcionario —quien se desempeñaba como subsecretario de la agencia— fue confirmado ayer por el Senado como titular interino luego de que el gobernador Ricardo Rosselló anunciara que había retirado la nominación del profesor Eleuterio Álamo a dicho puesto.

Este último ocupó la jefatura interina de Educación por una semana luego de que su antecesora, Julia Keleher, firmara una orden administrativa donde establecía un orden sucesorio para llenar la vacante que dejó su abrupta salida.

“Entendemos que es una medida temporal. Tenemos que darle estabilidad al DE. Ese es mi compromiso con mis compañeros colegas de la agencia porque yo soy parte del DE y con el gobierno de Puerto Rico. Esa es mi prioridad en estos momentos”, recalcó.

Matrícula y transitorios

A preguntas de EL VOCERO sobre cuáles serían los asuntos prioritarios a los que le estaría dando seguimiento, destacó que se debe completar el proceso de matrícula, ya que falta todavía aproximadamente un 10% por completar; las pruebas de evaluación META-PR, que suponen “un proceso complicado de organización y de monitoreo”; las permanencias para los maestros transitorios y la proyección de las organizaciones escolares de cara a agosto próximo, cuando inicia el nuevo año escolar.

“Las políticas públicas esbozadas por la anterior secretaria van a ser examinadas y hay algunas que son requisitos de ley que nosotros tenemos que cumplir. Somos respetuosos del orden jurídico que se establece en este momento. Hay unas políticas públicas que se están desarrollando en este momento… una orden ejecutiva del gobernador para trabajar un plan integrado contra la violencia de la mujer en Puerto Rico”, señaló.

Hernández Pérez formó parte de los dos controvertibles chats en WhatsApp que se crearon en la campaña electoral del gobernador y en los que supuestamente el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, discutió asuntos judiciales. Esta situación desencadenó en la radicación de 19 cargos criminales contra el también exjuez.

Solo “saludos y felicitaciones”

Sobre este particular, el titular interino comentó: “Yo lo he mencionado públicamente. Yo participé de este chat. Mi participación en el mismo era dar saludos cuando alguien saludaba a los demás o emitir felicitaciones cuando alguien cumplía años y así lo he confirmado en los foros pertinentes”.

Este medio también le preguntó a Hernández Pérez si se detendrá el proceso de selección de escuelas públicas alianza (chárteres), a lo que este respondió que dichos planteles son un requisito de la Ley 85-2018 de Reforma Educativa. Esto no implica, según dijo, que no haya cambios en los procedimientos y ajustes.

“Las escuelas alianza, según la Ley 85, es un requisito de ley. Nosotros no podemos violentar la ley. A esos fines, tenemos que cumplirla. Las leyes pasan por diversos procesos que pueden ser derogadas, enmendadas, pero mientras tanto el ordenamiento jurídico establezca que este proceso debe de darse, debemos cumplir con la ley”, reiteró el funcionario.

Proceso ejecutivo

Asimismo, reaccionó al reclamo que hacen las organizaciones magisteriales de que se debe tomar en cuenta la opinión de las comunidades escolares en el proceso de selección del nuevo secretario en propiedad de la agencia.

“Este ha sido un reclamo que no es nuevo, es un reclamo histórico. No obstante, tenemos que limitarnos a lo que establece el planteamiento constitucional que es un proceso ejecutivo y… en la rama legislativa. Dentro de ese mandato constitucional, entendemos que puede ocurrir eso próximamente”, sostuvo Hernández Pérez.

LINK ORIGINAL: El Vocero

Entornointeligente.com