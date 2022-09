Prints mostram conversas entre vítimas e preso suspeito de atrair e estuprar mulheres em falsa entrevista de emprego em SP

Entornointeligente.com /

20/09/2022 06h00 Atualizado 20/09/2022

A Polícia Civil recuperou parte das conversas entre as vítimas e o homem de 22 anos preso na sexta-feira (16) suspeito de anunciar falsas vagas de emprego para atrair e estuprá-las em imóveis alugados em São Paulo . Ele foi capturado em Campinas , no interior do estado.

De acordo com o delegado Alexandre Bento, do 56º DP, na Vila Alpina, na Zona Leste da capital, o homem anunciava vagas de emprego em uma plataforma digital para recepcionistas , atendentes, recepcionistas de hotéis e trabalhos em home office.

Quando as mulheres entravam em contato para se candidatar, o criminoso marcava uma entrevista.

Segundo a polícia, o local era um espaço alugado por diárias, por meio de aplicativos, geralmente na Vila Alpina, na Zona Leste.

A interessada chegava ao local, e ele dizia que era onde fazia home office. Em seguida, a vítima era trancada e estuprada no quarto sob ameaça de canivete.

Duas vítimas foram encontradas pela polícia. O homem já respondia a um processo por estelionato no Rio de Janeiro .

A investigação identificou ao menos cinco vítimas com quem o preso conversou e ofereceu até treinamento para a suposta vaga. Aos interessados, o criminoso perguntava a idade e pedia os dados pessoais, como o currículo (veja abaixo) .

4 de 5 Conversa de preso com vítima — Foto: Reprodução Conversa de preso com vítima — Foto: Reprodução

