Prints for Wildlife une o amor à natureza ao amor pela fotografia com uma venda solidária

São 130 os fotógrafos que integram a presente edição da venda de fotografia online Prints for Wildlife e que doaram o seu trabalho em prol de uma causa: a da protecção da vida selvagem. A organização que recolhe estes fundos, fundada pelos fotógrafos de viagem Marion Payr e Pie Aerts , tem como objectivo nesta edição, à semelhança das anteriores , financiar a organização African Parks , que é responsável pela manutenção de 20 parques e reservas naturais de 11 países africanos.

Após impressão e envio das fotografias que forem compradas pelos amantes da fotografia e da vida selvagem, 100% dos lucros serão doados à organização sem fins lucrativos africana, que gere um total de 30 milhões de hectares de área protegida. «Geridos de forma eficaz, estes territórios naturais irão continuar a salvaguardar a biodiversidade que encerram e a prestar um serviço valioso ao ecossistema que garante o bem-estar humano», pode ler-se no comunicado enviado pela Prints for Wildlife ao P3.

A African Parks tenciona incorporar a gestão de novos parques nos próximos meses e anos, em Angola, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul e procura financiamento para assegurar a sua gestão até 2030. O seu objectivo é «assegurar que mais ecossistemas, espécies endémicas e habitats são protegidos, beneficiando, em simultâneo e holisticamente, as comunidades e a vida selvagem».

A iniciativa Prints for Wildlife, lançada pela primeira vez em 2020 tendo em vista atenuar os efeitos da pandemia sobre os parques e reservas naturais africanos, vendeu, nas duas edições anteriores 15 mil fotografias e gerou 1,4 milhões de euros. «O incrível sucesso da iniciativa recorda-nos que, em tempos de crise, a humanidade pode unir-se e lançar esperança sobre o planeta», refere Marion Payr, em comunicado. «A chave da conservação é colocar as pessoas no centro da solução», sublinha o colega e co-fundador Pie Aerts. A venda de fotografias decorre até dia 25 de Setembro.

Parque Nacional de Amboseli, Quénia. «Enquanto procurávamos elefantes, vi as formas de cinco girafas Masai a surgir à distãncia. Foi um momento quase bíblico quando as criaturas caminharam silenciosamente através do chão rachado pelo calor, como que andando em câmara lenta. Foi um momento especial para mim.» ©James Lewin Antártica. «Estava num barco quando me cruzei com este grupo de pinguins Gentoo, que estavam sobre um icebergue. Esperavam a melhor corrente para se lançarem às águas em busca de comida. Quando um salta, os outros seguem.» ©Lucia Griggi Lago Magadi, Quénia. «Depois de recebermos uma chamada do nosso piloto a dizer-nos que nunca tinha visto o lago Magadi tão bonito, pegámos no nosso equipamento e voámos para lá. Ao chegar a Magadi, as condições eram únicas. A mistura de amarelo e laranja sobre o lado mais escuro do lago era fenomenal. Adicionar a esse conjunto os flamingos foi trazer magia ao local.» ©Gurcharan Roopra Reserva Nacional Maasai Mara, Quénia. «Num final de tarde quente de Setembro, passei algum tempo a observar Lorian, um leopardo fêmea, enquanto ele tentava apanhar os últimos raios de sol. Sinto falta deste gato excepcional. RIP, Lorian.» ©Clement Kiragu Parque Nacional dos Vulcões, Ruanda. «Um enorme gorila conhecido como Kigoma estava sentado no meio de um trilho, na floresta, a catar insectos de pelo e a mastigar plantas enquanto cuidava da sua família. Eu queria criar um retrato que desse uma sensação de gentileza e da presença de alma dos gorilas.» ©Graeme Green Parque Nacional de Kahuzi-Biega, República Democrática do Congo. «Os gorilas da montanha foram retirados da lista de animais em risco de extinção, mas os gorilas Grauer tomaram o seu lugar, com os seus números a baixar quase 80% em apenas algumas décadas. Tirei esta fotografia deste gorila Grauer enquanto trabalhava com a organização Gorilla Doctos, cujos veterinários monitorizam um pequeno grupo de gorilas.» ©Marcus Westberg Parque Nacional de Amboseli, Quénia. «Quando regressei ao Quénia, sabia exactamente que queria voltar para casa com uma fotografia de elefantes com Kilimanjaro ao fundo. Numa manhã, o nosso guia levou-nos até lá e tivemos a sorte de encontrar um enorme grupo de elefantes acompanhados das suas crias. A certa altura uma das fêmeas veio na nossa direcção para olhar para o veículo e eu comecei a fotografar.» ©Arnaud Legrand Reserva Mara Norte, Quénia. «Encontrámos esta família de chitas antes do nascer do sol e passámos algum tempo com ela.» ©Andy Parkinson Oceano Ártico. «No mês de Novembro de cada ano, o arenque enche os fjordes e as orcas seguem-no. Ver as orcas à superfície é uma coisa, mas vê-las no seu ambiente, debaixo de água, é de cortar o fôlego. Momentos como este duram segundos, mas as memórias e as emoções ficam para sempre.» ©Chase Teron Spitsbergen, Noruega. «Estava um dia muito quente no arquipélago onde a temperatura mais alta de sempre rondava os 23ºC. O urso estava a caçar, à procura de focas no gelo. Os ursos são bons nadadores e este decidiu subir para um pedaço de gelo que estava junto ao nosso barco.» ©Marco Gaoitti Parque Nacional Maasai Mara, Quénia. «Numa manhã particularmente húmida e escura, cruzámo-nos com o lendário leão que se passeava por entre a neblina. Com o Sol no horizonte, ele deu uns passos em frente e debruçou-se sobre uma pola de água para beber. Quando ele levantou a cabeça, esta gloriosa imagem com a água a escorrer do seu pelo surgiu diante de mim. Um disparo e soube imediatamente que tinha conseguido uma boa fotografia.» ©Andrew Liu Serengeti, Tanzânia. «Após esperar alguns minutos, uma das chitas seguiu na direcção do monte e colocou-se sobre o cume, mesmo no momento certo para ser visível a sua incrível silhueta.» ©Chris Schmid Parque Nacional de Akagera, Ruanda. «O Sol já se punha quando chegámos às planícies de Kilala e vimos a vida selvagem a congregar-se para enfrentar a noite. Todos se juntam e unem em prol da segurança quando a escuridão chega. Esta jovem mãe girafa acarinhava o seu recém-nascido.» ©Marion Payr Tanzânia. «Passei muitas horas dentro de um barco pequeno a tentar fazer esta imagem. As girafas atravessavam este canal com frequência, logo após o pôr-do-sol, em direcção a uma pequena ilha onde permaneceriam grande parte do dia. Captar a combinação destas girafas, boa luz e águas calmas obrigou-me a fazer muitas tentativas e a ter muita paciência.» ©Robert J. Ross Makgadikgadi Salt Pans, Botswana. «As zebras migram durante semanas, em função das estações, sempre em busca de pasto verde e de água abundante.» ©Beverly Joubert Parque de Conservação Naboisho, Quénia. Girafa Masai. «Nas primeiras horas da tarde, na reserva Naboisho, comecei a sentir uma mudança no ar. O vento começou a incidir sobre a erva, formas fantasmagóricas a formar-se no céu e a vida selvagem começou a correr para se abrigar.» Chuvas torrenciais, ventos ciclónicos, relâmpagos. «Passadas duas horas, tudo parou. Por um minuto, houve silêncio total e os animais começaram a surgir dos seus abrigos, incluindo as girafas Masai.» ©Pie Aerts Mashatu, Botswana. «Com muito entusiasmo e nervos à flor da pele, vi o leopardo surgir da sombra para um campo de flores, que desenharam um caminho dourado para a árvore junto à qual ele se sentou naquela manhã.» ©Saul Rivkind

