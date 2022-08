«Principio-Ley El Mentalismo»(Parte 2/8)

Entornointeligente.com /

Bienvenidos al GRUPO Gerenciando Vidas…Con Enrique López

Queridos Hermanos y Apreciados Amigos…Sé Gerente de Tu Vida

El tema para hoy es la continuación de «Los Siete Principios Universal De La Creación » (Parte 2/8)

Reflexión

» Es la clave con que se desarrolla todo en el Universo, no sobre los resultados que se desean, sino de cómo funciona La Creación Universal «… E.L.

El Primer Principio-Ley es «El Mentalismo»

Reflexión:

«Todo es Mente, El Universo es una Creación Mental…Y todo es producto de la Mente Creadora de Dios, donde nosotros somos sus Co-Creadores».

Comenta El Autor:

Cuántas veces hemos oído en el trascurso de nuestra vida que -La Mente tiene Poder- . A qué específicamente se refieren los que se expresan de esta manera. Pues aquí lo voy a compartir contigo Amado Hermano y Querido Amigo, así mismo, como lo han hecho -Los Hermanos Mayores- conmigo. Estas enseñanzas y conocimientos, empiezan con El Principio-Ley del Mentalismo, el cual en su enunciado establece que «Todo es Mente, que El Universo es una Creación Mental y que todo es producto de la Mente Creadora de Dios» .

Siendo esto así, entonces todos somos «Herederos Universales» de esa carga genética de «Dios Creador» . Como somos producto de su creación, es por ello, que nos podemos llegar a sentir en ciertas ocasiones que somos como sus hijos, como de hecho hay quienes nos hemos realizado esa pregunta o planteado esa opción, y es por eso que siempre estamos sintiendo ese poder latente en nuestro ser a cada momento sin ser consciente de lo que nos pasa, ni cada vez que lo usamos, el cual siempre va a estar ahí dispuesto y disponible para nosotros, sencillamente porque nos corresponde por derecho de herencia y de – Conciencia Universal y Cósmica -.

El asunto estriba, así como La Mente crea, también La Mente destruye, a lo que es igual, que La Mente siempre está creando, bien sean estas cosas agradables, buenas, bonitas, evolutivas y positivas o todo lo contrario.

Para hablarte un poco más de esto, sería así, desde el «Universo Físico» nuestra realidad objetiva, nosotros deseamos ciertas cosas, pero desde el «Universo Mental» nuestra realidad subjetiva, generalmente las cancelamos, el cual es más poderoso notablemente.

Todo es Mente…siempre se nos va a cumplir en lo que más pensamos, no en lo que más deseamos

Si te dedicas a estar pendiente de los tipos de pensamientos con que cierras el planteamiento de un deseo, te podrás dar cuenta del resultado que vas a obtener. Con una ligereza de duda, miedo o temor que acompañe a un anhelo, esto es suficiente para que se cancele, se bloquee y se frene lo que inicialmente querías. Siendo así como opera -El Auto saboteo- .

Recuerda esto -Iguales siempre se atraen-.

Te comento al respecto lo siguiente como -Ejemplo Referencial- . Nosotros siempre estamos deseando lo mejor para nuestros seres queridos así como para nosotros mismo, y de eso no hay la menor duda, pero aun así, estamos siempre pensando que no pase nada malo y para pensar que no pase nada malo, pues tenemos que pensar en eso que consideramos que es lo malo. «Todo es Mente» . Y de ocurrir algún evento adverso a lo esperado, nos honramos en decir «lo sabía, lo presentí, lo sentí» y tantas otras expresiones más, pues no, ni lo sabías y mucho menos lo presentías, simplemente lo trajistes desde tu «Realidad Subjetiva» a la «Realidad Objetiva» , porque fue tu -deseo más pensado- sin poder darte cuenta de eso, lo hiciste inconscientemente.

Los deseos y anhelos que estén acompañados por sentimientos y emociones muy significativas, relevantes, fuertes y que sean recurrentes, indiferentemente sean favorables o no, son los que se harán realidad. Muy pendiente con esto.

Es momento que seamos conscientes, que todo lo que pasa en el mundo, todo eso está en la mente individual de cada uno de nosotros en formas de creencias, opiniones firmes, fijadas y establecidas como conceptos.

Todo, todo, todo está en tu mente. Esto último es necesario que lo sepas, lo creas y lo aceptes y por ende nunca jamás lo olvides.

Saber que puedes cambiar a bien toda tu vida, así como cambiar también todo lo que te sucede y ha sucedido, es aplicar el poder de transformar todo sin excepción. Y ese Poder está en ti, solo tienes que aprender a administrarlo como lo haría un «Buen Gerente en su Vida».

El Principio-Ley de Mentalismo, es un Conocimiento revelador de lo que nosotros somos capaces de lograr y cómo podríamos hacerlo mejor.

Todo pensamiento debe estar blindado o protegido por las energías-Pensamientos de Agradecimiento Alegría y Amor Fraterno inicialmente, con la convicción como si ya todo se hubiese realizado y recibido de acuerdo a lo deseado, es decir, tener claridad de lo que se espera y desea como resultado futuro desde el momento actual o presente. Este es el primer paso para hacerse del hábito de generar pensamientos buenos, bonitos, positivos y evolutivos. Así es como se protege un deseo.

Todo Principio-Ley Espiritual , siempre va a estar por encima de cualquier Ley-Norma Material . Estas siempre se subordinan, adecuándose y alineándose ante cualquier Principio-Ley Espiritual. Esto es una de Las Verdades Absolutas, nombradas también «Axiomas» .

Hasta la Próxima y BUEN PROVECHO PARA EL ALMA

Enrique López… Gerenciando Vidas.

.- Estimado Lector espero tus «Comentarios» , conociendo tus «Opiniones» podremos empezar a interactuar y aprender todos.

El Principio-Ley de Mentalismo, es un Conocimiento revelador de lo que nosotros somos capaces de lograr y cómo podríamos hacerlo mejor

.- Estos Temas y muchos otros están bien desarrollados en el Libro «Sé Gerente de Tu Vida» de mi Autoría.

.- También estoy como Creador en:

: http://www.patreon/ enriquelopez_gerenciandovidas.patreon.com : http://www.blogger /enriquelopezgerenciandovidas.blogspot.com

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com