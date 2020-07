López-Gatell paseó sin cubrebocas en parque de la CDMX, cuando debía traer

. Julio Cesar Prince

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell , fue sorprendido sin cubrebocas mientras paseaba con su hijo en el parque México, aparentemente el pasado 28 de junio.

De acuerdo con el Plan para la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, presentado a finales de mayo, al visitar un parque deben seguirse las medidas de sana distancia y usar cubrebocas, pero el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud desatendió ese llamado, el domingo pasado.

Ese día, una mujer grabó desde su teléfono celular al funcionario federal, cuyo hijo tampoco portaba cubrebocas en ese momento.

“¡A ver si no me acorriento!”, dijo la mujer antes de gritar: “¡Doctor! ¿Verdad que es el doctor Gatell? ¡No me cree la gente! Seiscientas personas me dicen es fake” . Y al fondo se escuchó la risa de López-Gatell.

“¡No es fake, yo lo vi! Gracias doctor por todo lo que hace, soy de Guerrero, mucha gente de mi familia le manda saludos. Gracias por su tiempo, por todo lo que hace. Tiene un club de fans, son 90 mil mujeres –se escuchó otra vez la risa del servidor público, mientras se acercaba a la señora que lo grababa– que lo quieren, lo respetan, y es mucho el trabajo que hace. Ya no le quito tiempo con su hijo, doctor”, soltó la mujer ante la risa apenada del funcionario, quien sólo atinó a decir: “Muchas gracias”.

Posteriormente la pareja de la persona que grababa se acercó a pedirle una foto a López-Gatell, ambos con playera roja.

“¡El ridículo!”, mencionó la guerrerense, quien siguió grabando la escena.

La pareja se identificó como personal de salud en el Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto Tepexpan y el Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA), respectivamente, ambas instituciones ubicadas en el Estado de México. Pero tampoco llevaban cubrebocas.

López-Gatell respondió: “Ya que acabe el covid. Vamos a darle fuerte a la campaña ‘Juntos por la paz”. Y el joven contestó: “Sí, ya la empezamos en Las Américas (Ecatepec)”. “Perfecto”, agregó el funcionario. Finalmente, la mujer soltó: “Ya no le quitamos más tiempo doctor, cuídese”.

