Príncipe Carlos recibió dinero de la familia de Osama bin Laden

El príncipe Carlos de Inglaterra, el heredero al trono más longevo de la historia británica, aceptó en 2013 una donación de un millón de libras (1,21 millones de dólares) de la familia de Osama bin Laden.

Tal y como informó en primer lugar The Sunday Times de Londres, el Fondo de Caridad del Príncipe de Gales recibió la donación en 2013 de los hermanos Bakr y Shafiq bin Laden, hermanastros de Osama bin Laden, el fundador de Al Qaeda y artífice de los atentados del 11 de septiembre, citó The New York Times (NYT).

Clarence House confirmó que los hermanos del terrorista donaron dinero a la organización benéfica real, pero negó las informaciones de que el príncipe hubiera mediado personalmente en el acuerdo o tomado la decisión de aceptarlo.

«El Fondo de Caridad del Príncipe de Gales nos ha asegurado que se llevó a cabo la debida diligencia para aceptar esta donación», se lee en un comunicado publicado por Clarence House.

«La decisión de aceptarla fue tomada únicamente por los fideicomisarios de la organización benéfica y cualquier intento de caracterizarla de otro modo es falso», añadía el comunicado.

La noticia del pago se produce tras una serie de recientes escándalos de la realeza, entre los que se encuentra la denuncia en junio de que el príncipe Carlos había aceptado 3,1 millones de dólares en donaciones en efectivo de un multimillonario qatarí entre 2011 y 2015, parte de las cuales las recibió personalmente en una maleta y bolsas de la compra, informó el NYT.

El periódico británico informó de que el príncipe Carlos había intermediado en el pago tras una reunión privada con Bakr bin Laden en Clarence House, en Londres, el 30 de octubre de 2013, dos años después de que Osama bin Laden fuera asesinado en Pakistán.

El periódico también informó de que el heredero al trono había accedido a aceptar la donación a pesar de las objeciones de sus propios asesores, informó el NYT.

Algunos de los ayudantes del príncipe habían advertido a Carlos de las inevitables repercusiones que tendría el hecho de que se supiera que su organización benéfica había aceptado dinero de la familia del hombre que orquestó los atentados terroristas que mataron a casi 3.000 personas, entre ellas 67 británicos.

Un funcionario real, no autorizado a hablar públicamente, negó que el príncipe aceptara la donación, negociara el acuerdo o fuera aconsejado para devolver el dinero, informó el NYT.

Fundado en 1979, el Fondo Benéfico del Príncipe de Gales dice que su misión es «transformar vidas y construir comunidades sostenibles concediendo subvenciones a una amplia gama de buenas causas dentro de nuestros temas principales de financiación: patrimonio y conservación, educación, salud y bienestar, inclusión social, medio ambiente y campo».

