Principais lugares para comprar backlinks de qualidade

Divulgação: não sou afiliado a nenhum dos serviços abaixo, mas os recomendo se você estiver pensando em criar alguns links rápidos com um orçamento limitado.

Dê uma olhada na imagem abaixo para saber por que o Google dá mais ênfase aos sites que possuem mais links.

Vamos agora falar sobre onde você pode obter backlinks de alta qualidade para melhorar seu SEO rapidamente.

1. GR3 WEB

Para se classificar bem na página de resultados do mecanismo de pesquisa (SERP), a comprar backlinks é muito importante. Com o gerenciamento de links, obter links de sites confiáveis ​​é muito fácil.

Se você está com um orçamento baixo e deseja criar links de qualidade, a plataforma de gerenciamento de links é apenas para você. Eles fornecem links estáticos e permanentes por apenas US $ 1. Eles colocaram com sucesso tantos sites para obter uma boa posição no Google.

Aqui estão os serviços que eles oferecem:

Eles ajudam a aumentar a classificação do seu site e a autoridade do domínio Moz. Todos os links serão colocados manualmente cercados pelo seu conteúdo. Ajuda a aumentar sua autoridade e popularidade do seu site. Obtém links de qualquer site confiável e de alta qualidade. Aumenta seu tráfego de 10.000 a 30.000 visitantes por mês. Ele oferece 100% de garantia de devolução do dinheiro, onde muitas empresas de SEO não fazem isso. Você pode filtrar seus resultados com base em Autoridade de domínio, Autoridade de página, proporção de link de saída, pagamento único. Você pode verificar os sites em que os links estarão ativos. Ele oferece IPs exclusivos de classe C, onde você pode manter seus links ativos sem ser suspeito pelo Google, pois os links vêm de IPs diferentes. Eles também oferecem produtos gratuitos:

Ferramenta especialista em SEO: Gerencia toda a sua campanha de SEO gratuitamente e seleciona os melhores links DA 40 a DA 100 para você. Calculadora de SEO: se você quiser saber quanto tempo levará para entrar no top 10 do Google para suas palavras-chave, essa ferramenta é para você. Ele também calcula quantos links você precisa e quanto custa. Ele faz uma análise abrangente de SEO completa. Erros de SEO: Mesmo os SEOs treinados cometem erros às vezes. É comum que um iniciante faça muito isso. Este relatório em pdf gratuito economiza seu tempo e dinheiro. Ele descreve como evitar os erros de SEO mais prejudiciais e perigosos . 2. Backlinks.com

É um dos sites mais populares para obter backlinks de alta DA. Você também pode vender links e ganhar dinheiro com isso. Você pode usar seu cartão de débito ou cartão de crédito ou conta do PayPal.

Aqui estão os recursos que ele oferece:

Inteligência SEO integrada. Monitoramento de link e substituição automática. Diretório de página de link fácil de pesquisar. Assistente de campanha de link de início rápido. Programa de referência generoso Automação de SEO com filas de links. O único erro vital que ele comete é tornar as fontes de links pagos visíveis para todos. O Google pode se inscrever e encontrar sobre todos os sites listados com eles.

3. Fazer doações de caridade para backlinks

Para criar links de qualidade, faça algumas doações de caridade para organizações sem fins lucrativos. A criação de links de doação é uma das estratégias eficazes para aumentar as métricas de SEO.

Você receberá um link valioso desses sites. A maioria das pessoas pensa que é uma abordagem de SEO de chapéu cinza. Mas não. Porque patrocinar sites está dentro das diretrizes do Google e você está construindo relacionamentos com os proprietários de sites.

Aqui estão os sites onde você pode fazer doações para caridade. Todos esses sites têm alta autoridade de domínio e podem impulsionar seu SEO.

Apache.org : É um dos sistemas de software de servidor web mais populares do mundo, que possui muitos links de sites para sua página. Ao doar $ 5000 por ano, você pode se beneficiar de todo o suco do link e também receberá um link dofollow. Snitz . com . É um pacote de software de fórum popular. Faça uma doação de $ 20 e você receberá o link dofollow instantaneamente com qualquer texto de link que você escolher. Vim.org : É uma das ferramentas de software mais conhecidas. Basta entrar em contato com o proprietário do site e fazer alguma doação. Você receberá o link dofollow. Djangoproject : A fundação de software Django é uma organização sem fins lucrativos que suporta a estrutura de programação Django. Você pode obter um link dofollow doando $ 500. Dailycal.org : Você pode ter ouvido falar do jornal do campus da UC Berkeley. É um site altamente confiável para obter o link. Se você puder fazer uma doação de cerca de US $ 200, receberá um link com o texto âncora de sua escolha. 4. Doutor SEO

Além de comprar backlinks, você também pode comprar seguidores que podem realmente produzir seguidores para o seu negócio. Para todas as plataformas de mídia social, você pode conquistar seguidores por meio do SEO médico. Aqui estão os serviços que o médico SEO oferece:

Marcadores sociais: ajuda a aumentar os rankings orgânicos e o tráfego. Se você deseja ganhar confiança e autoridade em sites sociais, opte por este serviço de favoritos sociais por 12, 90 euros. Serviço de comentários em blogs: Para construir relacionamentos com outros blogueiros, comentar em blogs é o caminho mais seguro. Usando este software, você pode obter tráfego relevante, visitantes e comentários do blog. Pode usufruir deste serviço por 12, 90 euros. Pirâmide de links: Com este serviço, você pode obter 1000 PR3 + links e 10.000 comentários no blog. Ao adicionar uma enorme diversidade de links à sua página, o serviço de pirâmide de links ajuda a melhorar seus rankings e tráfego. Pode obter este serviço por 13, 90 euros. Roda de links: está tudo em um pacote de SEO, onde você também obtém links de contexto de sites de compartilhamento de documentos. Ele sai por 13, 90 euros. Serviço de submissão de artigos: Ele constrói a credibilidade da sua marca no mercado e garante alta qualidade e tráfego direcionado ao seu site. Pode usufruir deste serviço por 13, 90 euros. Submissão de diretórios: O serviço de submissão de diretórios é uma técnica de SEO de chapéu branco que concede ao seu site links de alta qualidade de sites de autoridade. 5. Links do Chapéu Negro

Se você deseja backlinks pagos em massa, o site de links de chapéu preto é para você. Seja um comentário ou dofollow ou qualquer coisa, você pode pegar de 50 a 200 links. Os sites dos quais eles obtêm links têm links de saída baixos. Você verá os resultados em poucos dias. Aqui estão os principais recursos que ele oferece:

Oferece links de qualidade a preços acessíveis. Domínios únicos. Suporta todos os idiomas. Fornece links de saída baixos. 6. PostLinks

Você obtém bons links de editores de qualidade e páginas de alta classificação. Eles não entretêm spam e lances aqui. Sem nenhum tipo de truque de mecanismo de pesquisa, você obterá links genuínos.

O conteúdo junto com os links que você obtém deste site é puramente genuíno. Tanto os anunciantes quanto os editores têm controle total sobre a integridade do site.

O que torna este site diferente dos outros?

Sem escrever posts, você pode ganhar dinheiro mensalmente. Por meio do plug-in de autoblogging do WordPress, você pode monetizar facilmente sites com conteúdo rico em palavras-chave gratuito. Ao instalar o plugin WordPress de links de postagem, você pode obter renda residual mensal para cada postagem e comentário de artigo.

Você pode criar links de entrada de sites de alta qualidade relacionados ao seu nicho.

Postlinks aceita sites indexados pelo Google e que tenham autoridade de domínio Moz 10+. Você pode especificar facilmente as palavras-chave e frases-chave que usa para ancorar suas listas 7. O Hoth

Tanto para compra quanto para venda, The Hoth é considerada uma das plataformas mais importantes. Eles fornecem tudo em uma solução para o seu SEO. Eles revisam seu site e o ajudam com todas as palavras-chave relacionadas ao seu nicho. Aqui estão os serviços que ele oferece:

Link building manual: Eles alcançam manualmente os sites de autoridade com seu guest post com seus links incluídos e postam no site. Link building poderoso: Para tornar seu site autoritário e popular, o principal é o link building. Se o Google perceber que seu site é popular, ele automaticamente o classifica mais alto no mecanismo de pesquisa. Eles criam propriedades de mini autoridade que ligam de volta ao seu site. Marketing on-line local: Ao colocá-lo nos principais diretórios locais e do setor, você terá mais visibilidade. Também ajuda a aumentar as classificações do seu site e também as classificações da página local do Google. Links de alta potência: Fornece links de alta potência para impulsionar seus rankings para o topo. Eles têm um relacionamento muito bom com os principais proprietários de sites em todos os nichos. Depois de fornecer suas palavras-chave e URLs, eles alcançam os principais influenciadores do seu nicho e colocam links na barra lateral. Comunicado de imprensa e distribuição: Cria comunicados de imprensa escritos profissionalmente e distribui suas notícias para 30.000 jornalistas, onde os sites de notícias reais publicam seu comunicado de imprensa e obtêm links de alta qualidade. Serviço de blog totalmente gerenciado: ele cria conteúdo de nível empresarial incrível em torno de seus tópicos e palavras-chave que seu público-alvo procura diariamente. Eles cuidam de todas essas coisas e colocam seu blog em funcionamento. Eles produzem conteúdo de qualidade em torno de seus tópicos de nicho todos os meses.

