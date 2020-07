Google prepara una de las mayores transformaciones de Gmail en su historia

Esta información ha surgido a través de una cuenta de Twitter que ha publicado lo que parecen las dispositivas de una presentación que llevarán a cabo los de Mountain View en los próximos días. Estamos hablando de un nuevo Gmail que sería capaz de vincular nuestra actividad a través del email pero, también, gracias a chats individuales o de salas con otros contactos que podremos organizar por tipo de actividad o cometido, ya sea de trabajo, de clases universitarias, etc. De esta forma, cualquier mensaje que recibamos será puesto en contexto para vincularlo con las demás actividades y coordinar a todos los miembros de la organización a la que pertenezcamos Pero hay más, en esas diapositivas también aparece una vinculación clara entre Gmail y los documentos de la G Suite de los norteamericanos, tanto textos como hojas de cálculo, etc., lo que se podría utilizar no solo para tener a mano trabajos que compartir con los grupos de la empresa, salas y chats, sino también para editarlos de forma inmediata sin salir de la propia conversación. More on the new Google Meet – phase 1. – Meeting Attendance – Hand Raising – Breakout Room – Q&A pic.twitter.com/VLJFyNEfMP — Tahin Rahman (@tahins) July 14, 2020 Sin duda, una transformación la de Gmail que estamos ansiosos por comprobar hasta dónde llega y que tiene en estos tiempos de teletrabajo su inspiración para poner en nuestra mano una herramienta con la que gestionar y relacionarnos más fácilmente, y a distancia, con cualquier compañero de nuestra oficina

Suele decirse aquello de “renovarse o morir” y, en el caso de Google, es algo que llevan a rajatabla: cambian sus servicios cada poco tiempo, o bien de nombre, o bien de funcionalidades para ver si mejoran su rendimiento y aceptación. El problema de tanto vaivén es que son los usuarios los que se tienen que adaptar a esos cambios y muchas veces son tan bruscos que cuesta aceptarlos de primeras.

Algo así va a ocurrir con las apps para dispositivos móviles de Gmail , que Google anda trabajando en una transformación tan profunda que lo de menos parece que serán los correos electrónicos. ¿Tal vez porque han detectado los de Mountain View que el teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que disponer de herramientas eficaces?

Chats, documentos, salas… ¡de todo! Ya en las últimas semanas habíamos recibido pistas sobre nuevos cambios en Gmai l. La llegada de Meet, la app de videoconferencias de los de Mountain View, se incorporó de manera casi nativa y ahora vienen muchas más cosas. Como son los chats y las salas que, tal y como podéis ver en las pantallas que tenéis justo debajo (en los tuits), relegan los correos electrónicos a una simple pestaña en la parte inferior izquierda. Es más, la propia Google anuncia estos cambios como “nueva home para trabajo” en lo que intentará ser un enorme hub desde el que gestionar toda nuestra actividad

Rediseño de Gmail con nuevas funciones.

Pero hay más, en esas diapositivas también aparece una vinculación clara entre Gmail y los documentos de la G Suite de los norteamericanos, tanto textos como hojas de cálculo, etc., lo que se podría utilizar no solo para tener a mano trabajos que compartir con los grupos de la empresa, salas y chats, sino también para editarlos de forma inmediata sin salir de la propia conversación.

More on the new Google Meet – phase 1. – Meeting Attendance – Hand Raising – Breakout Room – Q&A pic.twitter.com/VLJFyNEfMP

— Tahin Rahman (@tahins) July 14, 2020 Sin duda, una transformación la de Gmail que estamos ansiosos por comprobar hasta dónde llega y que tiene en estos tiempos de teletrabajo su inspiración para poner en nuestra mano una herramienta con la que gestionar y relacionarnos más fácilmente, y a distancia, con cualquier compañero de nuestra oficina

