Tini y Khea quieren volver a trabajar juntos tras la arrasadora “Ella Dice”

“Ella dice” ya cuenta con casi 4 millones y medio de visualizaciones en YouTube. La popular cantante Tini Stoessel y el trapero argentino Khea lanzaron el dueto “Ella dice”, que ya cuenta con casi 4 millones y medio de visualizaciones en YouTube y la friolera marca de 518.000 de escuchas en Spotify, y aseguraron que sintieron la experiencia como “una gran conexión que debimos concretar antes” y prometieron realizar más canciones juntos. Tini Stoessel es la reina latina del pop y tal como la definió el experimentado productor Daniel Grinbank, la artista argentina con mayor penetración en el mundo, mientras que Khea es una de las voces más taquilleras de la movida del trap argentino. Grinbank explicó a Télam que Tini “es la única artista que se presenta en Europa en arenas de entre 15.000 y 20.000 localidades llenas. Y hace giras de entre 30 y 40 shows de esa magnitud”. De igual forma, son muy altas las expectativas depositadas en Khea, que lo firmó Interscope, la casa matriz de Universal Music, y lo espera un book con los mejores productores del mundo para trabajar en su nuevo disco. Por ahora, Ivo Alfredo Thomas Serue, conocido con el nombre de Khea, volvió a la casa de Virreyes de sus padres y cumplió a rajatabla con el confinamiento, mientras compone y diseña ropa para su marca de indumentaria. No tengo palabras…gracias posta desde lo mas profundo que lindo que estén disfrutando así de #EllaDice 🥺🇦🇷🙏🏻🤍 @SpotifyARG @kheayf pic.twitter.com/jbQK2uX8o9

— TINI (@TiniStoessel) July 17, 2020 Vía Zoom, Tini y Khea charlaron con Télam sobre cómo nació esta primera colaboración conjunta y los desafíos de llevarlo a cabo a la distancia durante el aislamiento: Télam: ¿Cuánto hace que filmaron el video? Khea: Un mes y medio, para ser más precisos. Tini: Sí unas semanitas atrás. El director Nuno Gomes estuvo conectado por FaceTime, él está en Miami. Estuvo, dentro de lo que se podía, dirigiendo a la distancia. Lo más importante para mí a la hora de hacer un video desde nuestra casa era que no quería que se perdiera la fuerza de la canción, la canción es muy potente como para que el video le saque la fuerza. Eso es muy importante para mí. Se trabajó mucho en edición, Ivo se colgó una tela verde y se intentó generarle otra dinámica al video, para que no fuera todo igual. Y nada, buscarle la vuelta para que se vea ‘cool’, lindo, y creo que dentro del contexto y todo el resultado fue bastante positivo. T: La canción es muy sensual, tiene ese tonito hot que tiene que tener lo urbano, puede ser el “Sin Pijama” de este 2020 (exitoso tema de Becky G y Natti Natasha de 2018). ¿Cómo hicieron? Hay que mirarse para generar eso, vos que sos actriz, Tini, lo sabés más. Tini: A mí me hubiese encantado estar juntos, contar esta historia y tener un playback juntos. Más allá de los personajes que interpretamos en el video, me hubiese encantado tener un playback juntos y quizás bailarinas, todo lo que me gusta jugar en videos y proponer pero no se pudo en este caso. Fue imaginarnos. De hecho, juntaron las pantallas en edición y fue como si estuviéramos juntos, pero separados. Khea: La idea del video era contar una atracción a la distancia, ese es el concepto. Tini: No tuvimos la posibilidad de mirarnos, así que hubo que imaginarnos. Khea: Nos salió bastante bien, igual. T: Khea, ¿y vos cómo hiciste? Porque ahora van a empezar los rumores.. Khea: Como artista y como figura pública uno se banca todo. Si hay que salir a aclarar algo, si veo que todo se va por las ramas, voy a tener que salir. Pero en ese sentido bien, realmente, estoy muy tranquilo. Es súper llevable, la tenemos. #EllaDice x @TiniStoessel 🥵Rompiendo in the mundo, muchas gracias a todxs ❤️Argentina en la casa foeeerte 🇦🇷💫 🔥🔥🔥🔥🚀

— khea (@kheayf) July 17, 2020 T: Se dio una particularidad: en el caso de Khea, ¿querías cantar con Tini? Además, ¿querías cantar una canción producida por Mauricio Rengifo y Andrés Torres? Y vos Tini, ¿querías grabar con Khea en virtud de toda la atención que se le está dando a nivel mundial? Tini: De hecho, me encantaría en algún momento trabajar juntos directamente, porque esto fue bastante a distancia. Pegamos muy buena onda los dos, yo estoy súper contenta. Yo lo conocí a Khea por mi hermano Fran, que no lo paraba de escuchar. Estaba en la gira de Europa, ahí lanzó “Dónde estás”; mi hermano me la pasó y quedé súper fanática. Me encantaba la idea de hacer algo con un artista argentino también, hay mucho talento en el país. Se me vino a la cabeza Khea, se lo mandamos al equipo a ver si le gustaba la canción y me dijo que sí. Tardó un poquito en mandar su versión, estuvo trabajándola bastante (risas). Pero nada, estoy súper contenta con el resultado y ojalá podamos trabajar más. Mauricio y Andrés también, felices, cuando él mandó su rap estaban chochos. De hecho, vieron hace poquito cómo quedó el video y la fuerza que le agregó que él esté en la canción fue muy notoria. Khea: Por mi parte, súper contento por poder generar estos ‘crossovers’, siempre remarco los dos mundos que tenemos detrás, y que salga algo tan increíble como ella dice. De los productores, yo ya había trabajado con ellos en uno de mis primeros viajes a Los Ángeles y ya nos conocíamos, y cuando me enteré de que ellos estaban atrás de esta canción fue como “bien ahí”, porque nos volvió a conectar de alguna manera la vida. Súper contento con el proyecto, súper afianzado. etiquetas Martina Stoessel estreno Khea

