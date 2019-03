Entornointeligente.com / El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, aseguró hoy que la política monetaria en la zona del euro seguirá siendo expansiva y que responderá a cualquier cambio en las perspectivas de inflación.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

En una conferencia sobre la normalización de la política monetaria, Draghi dijo que no les "faltan instrumentos" para cumplir su mandato y que los riesgos para las perspectivas de crecimiento siguen estando a la baja.

El presidente del BCE añadió que el año pasado el crecimiento económico se debilitó en la zona del euro y que este debilitamiento se han extendido en 2019.

Este debilitamiento ha estado impulsado por la incertidumbre en la economía global, que se ha contagiado al sector exterior.

"Hasta ahora, la economía interior ha permanecido relativamente resistente y los impulsores de la actual expansión se mantienen", apostilló Draghi en la conferencia.

Las medidas de política monetaria que el Consejo de Gobierno decidió a comienzos de marzo reflejan este debilitamiento de la economía.

"Ante una perspectiva económica más débil, ayudarán a mantener la política monetaria expansiva que logramos preservar el año pasado", apostilló Draghi.

El BCE pospuso la primera subida de los tipos de interés desde 2011 hasta finales de 2019, hasta entonces había dicho que los tipos seguirían en el nivel actual, al menos, hasta el verano.

El Consejo de Gobierno también decidió inyectar más liquidez a largo plazo a condiciones favorables.

"El compromiso con nuestros objetivos también implica alerta a riesgos futuros y disposición para responder a ellos en caso de que la perspectivas a medio plazo continúen deteriorándose significativamente", afirmó.

"En este caso también, el BCE adoptará todas las acciones de política monetaria necesarias y proporcionadas para lograr su objetivo. No nos faltan instrumentos para cumplir nuestro mandato", dijo su presidente.

Draghi consideró que los efectos de la apreciación del tipo de cambio del euro han revertido ahora.

Previó que "la demanda debería recuperarse, siempre y cuando los riesgos a la baja para nuestras perspectivas no se materialicen y con una demanda más fuerte, las empresas deberían poder recuperar los márgenes" de beneficio.

Draghi considera que, incluso, "si la economía de la zona del euro se ralentiza más de lo esperado, los riesgos para el crecimiento de los salarios pueden ser contenidos" porque desde finales de 2017 el crecimiento salarial ha estado impulsado por negociaciones, que son más persistentes y reaccionan más lentamente a las condiciones cíclicas del mercado laboral. EFE.

Entornointeligente.com