Dudamel evade a los medios y mantiene incertidumbre sobre su continuidad

El técnico de la Vinotinto, Rafael Dudamel , eludió comparecer ante los medios de comunicación tras el amistoso frente a Cataluña, y su futuro se resolverá en Venezuela, según explicó el designado para atender a la prensa, el asistente M arcos Matías . M atías explicó que Dudamel le encomendó la misión de responder a las preguntas de los periodistas, pero negó que esta imagen fuese confirmación de que el seleccionador dejaba el cargo. "La decisión de la continuidad no pasa por Dudamel ", señaló Marcos Matías, y añadió que, después de poner su cargo a disposición, son los responsables de la federación venezolana (FVF) quienes deben pronunciarse. Matías subrayó además que toda esta situación se produjo en fin de semana, por lo que serán esos dirigentes quienes tengan "la última palabra". El encargado de atender a la prensa tras el amistoso aprovechó también para elogiar la calidad de Cataluña, de la que señaló que, aunque sin presencia en competiciones oficiales, dispone de jugadores de categoría con una intensidad idónea para que Venezuela prepara la Copa América. Por último, Matías restó importancia a los problemas físicos sufridos por Juanpi Añor, que milita en el Huesca, y precisó que si fue sustituido fue "para prevenir y evitar alguna recaída, pero aparentemente fue solo el golpe".

Leer Más El pasado viernes, 22 de marzo, luego del histórico triunfo del cuadro nacional sobre Argentina, Dudamel puso a disposición su cargo por considerar que la selección había sido objeto de politización.

