Kilo de merluza vuelve al #MercadoGuaicaipuro a Bs. 10.500

Entornointeligente.com / De vuelta a los frigoríficos. El kilo de merluza reapareció a Bs. 10.500 en el mercado Guaicaipuro este jueves 28 de marzo, lo que implica un aumento de 24% en tres semanas. Poco a poco se normaliza el abastecimiento del pescado en el mercado Guaicaipuro. El pasado 7 de marzo fue la última vez que se observó el alimento en las neveras. En ese entonces, valía Bs. 8.500. Previo a esa fecha, no se veía en el establecimiento desde el 7 de junio de 2017, cuando costaba Bs. 14.800 (antes de la reconversión monetaria vigente). En ese período, su precio registró un incremento del 5.743.143% . Es decir, con el dinero que vale un kilo de merluza este jueves, se podían comprar 57 toneladas el 7 de junio de 2017. No es la única proteína que incrementó su precio en la lista de la familia Quiroz, referencia para Efecto Cocuyo desde hace cuatro años. En una semana, el kilo de carne molida pasó de Bs 10.900 a Bs.12.500, lo que equivale a una subida del 15%. El kilo de muslo incrementó 16%, cuesta Bs 5.800. Un kilo de pollo entero cuesta Bs 4.890, 9% más que hace una semana. Sólo el precio del cartón de huevos se mantuvo estable. Desde hace una semana vale Bs 13.000. Precios estables Parte de los embutidos y frutas de la lista de la familia Quiroz mantuvieron estables sus precios esta semana. Un kilo de queso blanco duro está a Bs 13.590, 5% más costoso que hace siete días. El kilo de queso paisa cuesta Bs 16.990 y un kilo de jamón de espalda vale Bs 14.990. Un kilo de guayaba está a Bs 3.500, 25% más que hace tres semanas. El kilo de piña está 35% más costoso que hace 15 días. Este jueves vale Bs 10.500. El precio del kilo de cambur está estable desde hace un mes. Cuesta Bs 1.900. Algunas hortalizas también incrementaron su valor. En una semana, el kilo de cebolla pasó de Bs 3.800 a Bs 4.200, lo que equivale a un aumento del 11%. El pepino es el vegetal que más aumentó de precio en una semana, subió 50%. Vale Bs 1.500. Los demás vegetales que forman parte de la lista de compras de la familia Quiroz mantuvieron sus precios estables. El kilo de papa está a Bs 8.500, un kilo de repollo cuesta Bs 1.500. El kilo de céleri cuesta Bs 3.500, el kilo de calabacín y de tomate están a Bs 2.500, el mismo peso de remolacha, vainita criolla y berenjena vale Bs 3.000. El precio de este último alimento lleva más de un mes estable. Un kilo de ají está a Bs 8.000, el kilo de zanahoria cuesta Bs 2.800 y un kilo de pimentón marca un precio de Bs 4.000. En total, para adquirir todos los alimentos de la lista de compras de la familia Quiroz se necesitan Bs 247.760 , lo que equivale a casi 14 sueldos mínimos. Compradores y comerciantes a la expectativa Pocos comerciantes del mercado Guaicaipuro tienen habitado el punto de venta este jueves, lo que dificulta el pago de productos. “Sin punto y sin efectivo, se te cierra la puerta por todos lados”, comentó uno de los comerciantes del mercado, el señor Selmo, de 45 años. Durante el apagón, muy pocos locales abrieron en las inmediaciones de su residencia, ubicada en San Bernardino. Señaló que mientras continúe la contingencia eléctrica, no pedirá “mercancía fría “, como es el caso del pollo, una de las proteínas que vende. “Estoy tratando de salir de lo que tengo en la nevera”, aseguró. El señor Rubén Ángel, de 44 años, vive en Catia. Contó que los comercios permanecieron abiertos cerca de su hogar porque cuentan con planta eléctrica y punto de venta. Algunos locales tuvieron que rematar su mercancía para que no se dañara. Foto: Mairet Chourio

Entornointeligente.com