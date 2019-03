Abel Martínez advierte haitianos ilegales representan un peligro para el medio ambiente

Entornointeligente.com / El Alcalde del Municipio de Santiago, Abel Martínez advirtió el peligro que representa para el medio ambiente de la República Dominicana, la gran cantidad de haitianos ilegales que están depredando nuestros bosques y contaminando nuestros ríos y arroyos.

En un encuentro con líderes dominicanos de esta ciudad, Martínez explicó que la capa vegetal en Haití no existe y ahora los ilegales que hay en el país están acabando con la nuestra, ya que en la mayoría de la zona boscosa hay un asentamiento con cientos de ellos, donde tumban los árboles para fabricar carbón, entre otros daños a la naturaleza.

Para el Alcalde esta situación es insostenible en este momento que se registra en el país una de las peores sequías de las últimas décadas, con el consecuente problema que representa la falta de agua para la población, la agricultura y la industria nacional.

“Nosotros hemos dado la voz de alerta, pues ya no hay un solo lugar de la República Dominicana donde no se hayan establecido y estén dañando nuestra vegetación, además de que están agotando el presupuesto de los servicios de salud destinados a mejorar la calidad de vida de los dominicanos”, expresó Martínez.

El Alcalde refirió que los haitianos ilegales no existen para el fisco, ya que no pagan ninguno de los servicios básicos, como el agua y la luz, ni impuestos de ningún tipo, además de que en materia de seguridad no existe un registro, ni ningún control sobre ellos y sus actuaciones.

Deploró el incidente registrado la pasada semana, en el Carrizal, cuando un grupo de haitianos en la frontera trató de impedir que las autoridades dominicanas levantaran una verja perimetral en territorio dominicano, para proteger el edifico de Aduanas.

"Hay pueblos dominicanos en la frontera que están totalmente ocupados por haitianos y en los barrios de muchos municipios son todos haitianos. No tenemos nada en contra de los haitianos que están legalmente en la República Dominicana, pero más del 90 ciento son ilegales que quieren estar como chivo sin ley sin respetar las normas", agregó.

Martínez refiere que si no se toman las medidas de lugar, en pocos años habrá en el país más haitianos que dominicanos.

