Hermano de Meghan Markle le ruega que lo deje ver a su sobrino

Entornointeligente.com / El hermano de Meghan Markle ha sorprendido a todos , esto luego de conceder una entrevista a un medio italiano. Thomas Markle Jr lloró frente a las cámara s y le rogó a la Duquesa que lo dejé conocer a su sobrino.

Thomas, quien no la ha visto desde 2011, s e mostró emocionado cuando habló sobre el distanciamiento con su hermana y le envió un mensaje: “Meghan, si estás mirando ahora, te quiero mucho . Siempre te he amado. Quiero que estemos juntos como una familia”.

El hombre de 52 años, que se presentó en el show televisivo Non E La D’Urso de canal 5 de Italia, elogió a su hermana y la describió como una “mujer extraordinaria” de la que estaba “muy orgulloso”.

Publicidad ” Cualquier bebé que entra en una familia es algo muy importante . Me encantaría conocer al principito o princesa “, afirmó Markle Jr sobre el bebé real que nacerá en abril.

Thomas Markle Jr. escribió una carta a la reina el año pasado diciendo que la boda del príncipe Harry y Meghan debería interrumpirse , alegando que su hermana era un “peligro para la familia real”.

Admitió que la misiva pública fue “hecha por frustración” por el silencio de la pareja ante un pedido de él . “Me acerqué a ellos para que me ayudaran a tratar con la prensa, pero no obtuve ninguna respuesta”. En ella, definió a su hermanastra como “una actriz de tercera, frívola e interesada que no traería más que desgracias a la institución monárquica”.

Por supuesto, de parte de la familia real no le han dado ninguna respuesta y se espera que nadie lo haga.

