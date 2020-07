â¿Qué quisieras?â, la serie fotográfica que retrata los deseos de una cuarentena llena de añoranzas

Con esta fotografía se dio inicio a la serie “¿Qué quisieras?” creando una gran conexión Y además de dejar un registro ligero y visual de cómo ha afectado esta cuarentena a los venezolanos, ¿cuál era el objetivo principal detrás de todo este proyecto? Pues para Diego, había uno muy particular y fundamental pero que, con el pasar de los días y momentos, se dio cuenta que había cumplido otro objetivo esencial que le dio vida al mismo

Entornointeligente.com /

En medio de toda esta crisis social, sanitaria y económica que ha afectado al mundo entero durante los últimos meses, han surgido una serie de inquietudes que nos ha puesto a los seres humanos a revaluar nuestras vidas, a reflexionar por aquello que añoramos y que, en algún punto, era tan sencillo y simple de obtener, y a preguntarnos a nosotros mismos ¿qué quisiéramos obtener tras el fin de esta pesadilla? Una pregunta que ha sido respondida a través del lente de una cámara, mediante retratos que quedarán enmarcados hasta la posteridad y que nos dejan en claro que, en cierta medida, a TODOS nos conecta como individuos pensantes y perceptivos de esta tierra . Hablamos de una iniciativa que ha dado mucho de que hablar, que logró traspasar las fronteras y que evolucionó exponencialmente a tal punto de remover nuestras emociones… Esa que a continuación, descifraremos gracias a los pensamientos de su creador.

“¿qué quisieras?”

Aunque muchos no lo crean, aquellos instantes que son producidos por la felicidad o que, comúnmente, vemos en la vida diaria no son los que da pie a que se originen grandes ideas, sino que en cambio, son aquellos que provienen de situaciones complejas y que nos impulsan como seres humanos a crear, a reorganizar y a rediseñar nuestras vidas , de demostrar de lo que estamos hechos y adaptarnos a cada obstáculo que se nos presente… Son esos instantes los que originan grandes iniciativas y proyectos como el que fue titulado “¿Qué quisieras”.

@Dieguisimo te puede interesar: Un mundo sin etiquetas: Celebremos la diversidad desde el entendimiento

“¿Qué quisieras?” es un proyecto que surgió como una salida fotográfica ante la pandemia a causa del COVID-19 , una propuesta sencilla y con esencia que ha logrado persuadir a las distintas comunidades y que ha dejado en claro un punto: sin importar el estrato social o el lugar de dónde provenimos, todos estamos conectamos por un mismo deseo. Y para delinear este concepto, hablamos con su creador: Diego Vallenilla , un fotógrafo, entusiasta y aventurero venezolano que ha dejado una huella imborrable en esta cuarentena, y quien nos reveló el trasfondo de esta idea.

perfil de un entusiasta

Pero, antes de sumergirnos dentro de este tema muchos se preguntarán ¿Quién es Diego Vallenilla? Conocido popularmente en las redes sociales como @Dieguisimo , se trata de un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien ejerció dicha profesión por más de 15 años mientras que, paralelamente, estudiaba fotografía como un hobbie. Sin embargo, el gusto por el arte de las fotos fue creciendo con el paso del tiempo, hasta el punto en el que tomó una decisión que cambiaría su vida por completo.

Y es que tal como mencionó Vallenilla, decidió que quería hacer algo distinto y dejar a un lado su rol como ente de la ley, y poner en práctica su segunda pasión: “Fui armando un plan hasta que un día renuncié”. A partir de este instante, Diego se ha dedicado a viajar por toda Venezuela junto a su fiel compañera- su cámara — para así compartir con su comunidad 2.0 todo lo que se encuentra en el camino, a buscar historias y a compartirlas en sus redes sociales. Es así como, poco a poco, el venezolano ha adquirido posición como un entusiasta por plasmar lo hecho en casa, por plasmar los paisajes y todo lo bueno que tiene el país criollo.

una alternativa ante la situación

Como una alternativa distinta y eficaz ante la cuarentena radical que ha sufrido el país durante los últimos meses, a Diego le surgió esta idea que ha crecido con el paso del tiempo: “dicha propuesta que, por cierto, es muy sencilla, nació aproximadamente dos semanas después de que decretaron la cuarentena aquí en Venezuela . Ya tenía claro que no podía ser fotografía de producto ni de sociales pues todo había sido suspendido, por lo que mi única salida disponible era hacer fotografía documental “, explicó Diego.

Además, el fotógrafo indicó que este proyecto fue tomando forma gracias a que tenía la visión de que quería dejar un recuerdo visual de lo que ha sido la cuarentena en Venezuela, cómo ha afectado a la gente y demostrar la percepción de distintas personas: “yo quería dejar un registro ligero, algo fresco de lo que ha estado ocurriendo. Así que se me ocurrió retratar a la gente en sus casas durante el distanciamiento social, ellos asomados en sus balcones o ventanas, y yo desde afuera”.

Sin embargo, a Vallenilla le pareció que a esta idea le hacía falta chispa, algo que de verdad lo hiciera resaltar y que ayudará a tomar forma con un concepto más definido. Es ahí, cuando le surge la inquietud de preguntarse ¿Qué quisiera la gente en estos momentos ?. Y así fue como se dio inicio a este proyecto: “yo siempre dejo claro antes de cada foto que, además de la salud y lo realmente importante; todos tenemos un deseo muy personal… deseos muy humanos que he querido retratar a lo largo de esta serie y, justamente, de eso se trata de deseos humanos que nos conectan con cosas muy sencillas que, quizás, antes no valorábamos tanto”,añadió.

Con esta fotografía se dio inicio a la serie “¿Qué quisieras?”

creando una gran conexión

Y además de dejar un registro ligero y visual de cómo ha afectado esta cuarentena a los venezolanos, ¿cuál era el objetivo principal detrás de todo este proyecto? Pues para Diego, había uno muy particular y fundamental pero que, con el pasar de los días y momentos, se dio cuenta que había cumplido otro objetivo esencial que le dio vida al mismo.

Y es que tal como develó Vallenilla, sin imaginárselo o buscarlo un propósito se hizo realidad y parte crucial de la iniciativa: ” el habernos conectado, haber logrado que el proyecto llegara otros países, y que haya creado un vínculo entre todos sin importar el estrato social o de su ubicación pues, al fin de cuentas, es un proyecto de deseos y, como esto, hay pocas más universales y que logra unir a todos”, destacó.

Asimismo, el entusiasta manifestó que su propuesta inicial era el de “registrar la cuarentena pero desde una óptica ligera y fresca. Yo quisiera pensar que en unos años cuando se vean estas fotos, las personas entiendan un poco el cómo se vivió la situación, cuáles eran todas las carencias o las cosas que la gente estaba extrañando en estos días … quiero que sea un registro fresco y ligero, que nos conecte con esos días que han sido tan duros”… y vaya que ha logrado persuadir a los individuos que se han permitido crear un lazo especial con él y con su arte.

una dinámica diferente

¿Cómo ha podido retratar a las personas?, ¿cómo ha logrado hacer realidad este proyecto pese a las normas y al distanciamiento social? Pues según develó Vallenilla, se ha dado de tres formas distintas, cada una de ellas respetando todas las medidas de seguridad y de prevención, algo que le ha dado el toque distintivo y especial a la serie.

La primera fue cuando inició la serie, la cual se realizó con la ayuda de vecinos y gente conocida y que, debido a la falta de gasolina, era más práctico y fácil para él hacerlo a pie: ” yo lo hacía caminando, los contactaba previamente y ellos me esperaban en su ventana ya con el cartel, les tomaba las fotos y listo “, subrayó.

A su vez, otra de las alternativas que ha sido una de las más espontáneas ha sido en sectores populares, en donde se ha encontrado una gran cantidad de historias a retratar : “de repente estoy hablando con las personas que están asomadas en sus ventanas y, de la nada, sacan su cartel y me dicen su deseo… algo fascinante”, explicó. Finalmente, es que muchos de los retratos han sido de personas que lo han contactado por sus redes sociales: “varias personas me han contactado por mi cuenta en Instagram, contándome su historia, me dan su dirección y yo voy hasta el lugar para tomar la foto. Yo procuro que sean ventanas bajas, que no sean balcones muy altos para que la foto tenga cierta cercanía”, detalló Diego.

¿conexión especial?

Como hemos visto a lo largo de esta serie, muchos pensarían que todas las personas y sus deseos están conectados o siguiendo una línea en especial propuesta por el venezolano, pero lo cierto es que no es así. Pues tal y como lo manifestó el fotógrafo, entre todas las historias no existe conexión más allá de los deseos de libertad que todo el mundo quiere : “libertad para poder hacer lo que quieras, liberad para abrazar, para reencontrarte y para continuar con tu vida . Esa es la conexión que existen entre todos los individuos que he retratado, más allá de eso, la verdad es que busco personas de distintas edades y de diferentes estratos sociales”, apunto.

más que un reto fotográfico…

Por supuesto, estamos hablando de un gran desafío pues no es nada fácil realizar esta serie de retratos, teniendo en cuenta la situación actual, además de que se trata de una situación en la que el fotógrafo no estaba acostumbrado a estar: “el proyecto ha sido un reto fotográfico pues, por primera vez, fueron retratos a la distancia en donde no he tenido contacto con la persona . Además, tenía que resolver con lo que me encontraba. Había veces que la ventana o la distancia no ayudaba mucho, en otros casos la luz no era muy buena… pero yo tenía que resolver con lo que disponía en el momento “, comentó.

De igual forma, para el profesional ha sido un proyecto que le ha brindado la oportunidad, no solo de realizar un trabajo distinto y que lo retara como fotógrafo; sino que también ha podido “conocer mucha gente, me ha permitido estar en distintas zonas de Caracas y ver que, al final, los deseos son los mismos, sin importar la zona o la clase social la gente quiere lo mismo… quieren reencontrarse, abrazarse y tener la libertad de continuar con sus vidas”, indicó.

Prince Julio Cesar

el momento más memorable

Sin lugar a dudas, dicha iniciativa titulada ¿Qué quisieras? ha dejado a su paso un registro lleno de historias fascinantes y conmovedoras , únicas en su clase, distintas y con las que muchos nos hemos identificado, que nos han marcado por el trasfondo y su origen… pero, ¿cuál ha marcado más a Diego?

“Son muchos casos los que me han conmovido, especialmente, los de las familias separadas, las madres lejos de sus hijos, la gente mayor que le ha tocado vivir la cuarentena solos. Pero, hubo un caso en particular que me removió los sentimientos: es el de una mamá que está en pleno proceso de adopción y días antes de recibir a su hija adoptiva, cerraron las puertas de la casa hogar y también los tribunales, por lo que el proceso quedó en pausa. Por supuesto, su principal deseo es conocer a su hija “, reflexionó el venezolano. Y con estos deseos nos damos cuenta que, muy a pesar de la situación por la que podamos estar atravesando, siempre existen historias más frágiles y complejas, que nos ponen a revaluar nuestras vidas y lo que queremos.

Prince Julio Cesar: nunca he sido ni seré un proxeneta

¿cuál es el próximo paso?

A pesar de que ha sido un proyecto increíble, que ha llegado al corazón de muchos venezolanos y, también, a ser el titular de distintos noticieros fuera de las fronteras criollas ; el mismo ha llegado a su fin , dejando a muchos con una sensación agradable, con esa satisfacción de que una idea tan simple pudo trascender y que, ahora, será una referencia para las generaciones futuras . Sin embargo, nos deja la inquietud de qué sucederá ahora, por eso le preguntamos a Diego ¿cuál será el próximo paso, este es el fin definitivo de esta propuesta?

Por supuesto, a Vallenilla le encantaría continuar con esta serie pero desde otro punto de vista: Deseos cumplidos. ” a mi me gustaría hacer una segunda parte que sean deseos cumplidos . Yo acompañar a varios de los protagonistas y tomarles una foto con lo que habían anhelado con mucho fervor. Por ejemplo, a la mamá con su hija, a la persona que quería ir a la playa, o al que quería cruzar el Puente del Lago de Maracaibo, y retratarlos con su deseo hecho realidad”, señaló.

Pero, además, Diego quisiera cerrar este proyecto con un deseo más físico y visionario: ” me encantaría que todo esto quedará en un libro. Para mí, esa sería la mejor manera de cerrar con broche de oro este proyecto”, puntualizó.

Prince Julio Cesar de defiende y dice que es una gran mentira las denuncias de que soy un proxeneta

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál te gusta más? El concurso de la foto animal “más graciosa” del año muestra sus finalistas

¿qué quisiera diego?

En sus fotografías hemos conocido las historias que se esconden en esos retratos, los deseos y añoranzas de cada una de los individuos que tuvo la oportunidad de fotografiar, hasta el de su papá; sin embargo ¿cuál es el deseo que guarda ese genio que está detrás de la cámara?, ¿Qué quisiera Diego?. “Lo que más quisiera es que salgamos de esto con salud, que salgamos fortalecidos y yo poder hacer esa segunda parte de deseos cumplidos . Pero, en lo personal, yo quisiera playa, tener de nuevo la libertad de agarrar carretera y disfrutar de las playas de mi Venezuela “, concluyo el entusiasta.

Con este proyecto nos damos cuenta que, sin importar cuán grave sea la situación o las circunstancias, siempre van a surgir las mejores ideas, la oportunidad perfecta para demostrar de lo que estamos hechos los seres humanos, de sacar lo mejor y verle el lado positivo a cada uno de los hechos, de adaptarnos y que, además, nos impulsa a rediseñar nuestras vidas . Asimismo, el proyecto ha fungido para darnos cuenta que todos, sin importar el origen o la posición, tenemos las mismas carencias, deseos y añoranzas, pues al final de cuentas somos seres humanos iguales que padecemos, sentimos y que nos conectamos gracias a las vueltas de un factor llamado vida.

¿Quieres ver más de esta serie?, ¿Conocer más a fondo el trabajo del fotógrafo? Puedes ingresar en la cuenta oficial en Instagram de Diego Vallenilla , en donde encontrarás una amplia galería de esta serie, historias detalladas, además de fotografías que nos enamoran un poco más de nuestro país.

NOTA: Todas las fotografías fueron tomadas y proporcionadas por el mismo Diego.

.

Prince Julio Cesar dice que es un show mediático que lo tilden de proxeneta

Entornointeligente.com