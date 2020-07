Benefietshow Su4Su in Nederland

Raymann vertegenwoordigt het Su4Su Fonds in Nederland met Roy Ristie. Naast de komiek vullen beroemdheden als Humebrto Tan, Glen Faria, Gerda Havertong en Jeangu Macrooy de avond. “Heel veel artiesten hebben zich opgegeven, helaas hebben we zoveel mensen moeten afzeggen, omdat we niet zoveel mensen in de studio mogen hebben, want ook wij moeten de Covid-maatregelen in acht nemen”, vertelt Raymann aan de Ware Tijd .

Hij heeft een selectie moeten maken van de artiesten. “We hebben een zo goed mogelijke balans gevonden tussen oud, jong, Surinaams en Nederlands, omdat wij ook Nederlands publiek moeten aanspreken. We hebben in elk geval ook Nederlanders binnen gehaald die hart hebben voor Suriname.”

In opdracht van de NTR/NPO is Mildred Roethof als producent en eindredacteur met haar productiehuis Human Nature Films aangetrokken om de benefietshow te produceren. Roethof, die Surinaamse roots heeft, greep de kans aan om samen te werken met Raymann. “Ik heb zeker verbondenheid met Suriname, heb er zelfs een gedeelte van mijn leven gewoond. Het gaat natuurlijk aan mijn hart om te zien dat het niet goed gaat met Suriname“, vertelt Roethof.

Ze liep al een plan om een productie neer te zetten voor Suriname. “Ik had het programmavoorstel al ingediend en vernam dat Raymann met het idee rondliep. We hebben toen de handen ineengeslagen om samen een benefietshow op te zetten. Het is geweldig wat we allemaal in twee weken hebben kunnen realiseren nadat we goedkeuring hebben gekregen van de NPO” , zegt Roethof.

Met haar kennis en ervaring in het maken van producties hoopt ze samen met boeiende sprekers en artiesten een wervelende show neer te zetten. “We willen zoveel als mogelijk mensen bewegen om te doneren. Speciale composities samen met Jeangu Macrooy, Gerda Havertong en Yannick Hiwat op viool staan ons te wachten en ook andere verrassingen”, licht Roethof een tipje van de sluier. “In ieder geval gaat eenieder die te gast is vertellen over de bijzondere verbondenheid met Suriname en waarom donaties en hulp zo hard nodig zijn.”

Voor Raymann is het belangrijk om het maximale uit de show te halen. Het publiek zal kunnen doneren via tikkies en QR-codes, een betaalapplicatie in Nederland. “Artiesten en influencers zullen een eigen tikkie krijgen die zij binnen hun eigen netwerk delen om zo meer mensen aan te sporen om te doneren. Elke euro telt!” onderstreept Raymann. Het gevoel dat de show vooral moet opwekken is volgens hem dat Surinamers in Nederland en Nederlanders elkaar moeten ondersteunen. “Ik wil ten eerste duidelijk maken dat Suriname niet zielig is, want het heeft zelf één miljoen euro opgehaald. Suriname heeft Nederland ondersteund in tijden van nood en Nederland kan dat dan ook weer.”

