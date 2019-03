“La Gioconda”, con escenografía de Pizzi, regresa al Liceu el 1 de abril

Entornointeligente.com / La producción de “La Gioconda”, con escenografía de Pier Luigi Pizzi y la dirección musical de Guillermo García Calvo, emergerá de la niebla veneciana del Gran Teatro del Liceu entre los días 1 y 15 de abril, con Iréne Theorin y Anna Pirozzi al frente del reparto.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Montaje que entusiasmó al respetable barcelonés en el año 2005, regresa ahora al coso de la Rambla con algunos retoques en el escenario, gracias a la evolución de las tecnologías, cambios de vestuario, y "una niebla permanente en escena, que provoca sensación de misterio".

