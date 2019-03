Elevan alerta volcánica del Popocatépetl a Fase 3

Entornointeligente.com / Notimex.- Autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informaron que cambió el semáforo de alerta del volcán Popocatépetl de Amarillo Fase 2 a Fase 3, ante el incremento de la actividad del coloso.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

En conferencia de prensa, el coordinador nacional del Protección Civil, David León Romero, y funcionarios del Cenapred anunciaron que aunque se modificó el semáforo, solo se trata de una etapa de prevención, por lo que la población debe estar tranquila.

El cambio de fase tiene carácter preventivo. La población debe estar atenta a los avisos de fuentes oficiales. Se reitera el exhorto a no acercarse al #volcán #Popocatépetl y mucho menos al cráter.

— ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) March 28, 2019 Ante el ajuste, las autoridades pidieron a los habitantes de zonas aledañas al volcán mantenerse atentos a la información que se genere y señalaron que el monitoreo del volcán es permanente.

Por la mañana, a las 06:51 horas, el Popocatépetl tuvo una nueva explosión que dejó una columna de ceniza de 2.5 kilómetros de altura.

Leer Más

