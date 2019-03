El número de casos de dengue en Brasil aumenta un 224 % en lo que va de 2019

Entornointeligente.com / Brasil registró entre enero y la primera quincena de marzo 229.064 casos de dengue, un número superior en un 224 % al que se contabilizó en el mismo período del año pasado, según informó este lunes el Ministerio de Salud.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

El más reciente boletín epidemiológico apuntó también que la incidencia actual es de 109,9 casos para cada 100.000 habitantes, un indicador que todavía no cataloga la situación como epidemia.

Pese al aumento del número de contagios en el comparativo con 2018, la cifra de casos en lo que va de 2019 es inferior a los 857.344 registrados en el primer trimestre de 2016, cuando se tuvo una epidemia de la enfermedad en el país suramericano.

El número de muertes provocadas por la enfermedad, a su vez, saltó un 67 %, desde las 37 entre el 1 de enero y el 15 de marzo del año pasado para las 62 registradas en el mismo período de 2019.

El ministro de Salud, Wánderson Oliveira, señaló que "Brasil viene de dos años seguidos con baja presencia de dengue, por eso se hace necesario que los profesionales de salud estén atentos a ese aumento de casos". De acuerdo con el ministro, uno de los factores para el aumento de casos en este año es la propagación de la variación tipo 2 del virus, un nuevo vector y contra el que la mayoría de la población no está inmune.

Hasta el año pasado, los tipos de dengue 1 y 3 fueron los más prevalentes, lo que permitió que la mayoría de los contagiados desarrollara una inmunización contra los mismos.

Los casos de la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti generalmente aumentan a comienzos de año, ya que el calor y las lluvias del verano austral (que comenzó en diciembre) facilitan la proliferación de esta especie de mosquito.

El zika, que junto al chikunguña y el dengue es otra de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, registró 2.062 casos en el período analizado, un 8 % más en el mismo comparativo con 2018.

El número de contagios de chikunguña, en tanto, se redujo en un 44 %, desde 23.484 entre enero y el 15 de marzo de 2018 hasta 12.942 en el mismo período de este año y con una incidencia de 6,2 casos para cada 100.000 habitantes.

Leer Más EFE / EKB

