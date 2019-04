¿Fonseca o Gabas para sustituir al Sheriff?

Entornointeligente.com / La continuidad de Javier Delgado como gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense está en veremos. Gran parte de la afición pide la salida del Sheriff, a quien le achacan una buena cuota de responsabilidad en los resultados del equipo, precisamente por la planificación.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Artículo Relacionado El clamor de la afición se empieza a escuchar en el seno de la junta directiva. Una fuente cercana a DIARIO EXTRA confirmó que los dirigentes rojinegros pusieron el cargo de Delgado sobre la mesa, ya que no continuaría para el próximo certamen.

Más información Previo al juego contra Pérez Zeledón la decisión estaba casi tomada, habría cambio de timón, sin embargo tras la victoria el equipo recobró la ilusión y prefirieron dejar el tema en standby, a la espera de lo que sucede de aquí a que termine la fase regular del certamen.

Más información Según comentó la fuente, la única forma de que Delgado se salve es si gana el título. Al parecer el presidente del club, Fernando Ocampo, les pidió a sus compañeros de junta no hablar más del asunto hasta saber qué sucederá con la clasificación.

Leer Más Sin embargo, las puertas están abiertas para la recepción de currículos. El Periódico de Más Venta en Costa Rica sabe que en Alajuelense han solicitado algunos atestados para tener a mano candidatos que podrían asumir la gerencia.

Leer Más Federico Calderón, dirigente rojinegro, comunicó por medio del departamento de prensa del club que en Alajuelense todos los puestos están en análisis siempre.

Más información NOMBRES CONOCIDOS Entre los nombres que suenan están varios conocidos, como por ejemplo el de Rolando Fonseca, Paulo Wanchope, Pablo Gabas y Alexandre Guimaraes. Se conversó con algunos de ellos, pero niegan algún acercamiento con los manudos.

Artículo Relacionado "No sé nada de eso y no lo haría en este momento, jamás, ahí está un colega mío. Conmigo nadie ha hablado", indicó Fonseca. En tanto, Gabas también dijo que a él no le han comunicado nada del asunto.

Artículo Relacionado Delgado es un ícono de la institución, en la Liga se formó como jugador, también fue director técnico. En 2016 fue la última vez que estuvo en el banquillo manudo, perdió la final ante Herediano y lo despidieron por medio de un mensaje de texto.

Artículo Relacionado En enero del 2018 regresó al club, esta vez para sustituir a Pablo Nassar en la gerencia. Bajo su gestión el plantel sigue en penurias, ya que el ansiado título 30 no llega, además en el actual torneo en que festejan el Centenario se han encargado de coleccionar una serie de desaciertos. En el campeonato pasado Alajuelense entró sobrado a instancias finales, desde el punto de penal perdió la posibilidad de ir a la serie final para pelear por el cetro. En esta oportunidad el panorama es distinto, las cosas se complicaron hace tiempo, el chance de clasificar está latente, pero no es nada sencillo.

Más información PERIODISTA: Andrés Zárate Sánchez EMAIL: [email protected] Martes 02 Abril, 2019 HORA: 12:00 AM

Leer Más.

