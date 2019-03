Entornointeligente.com / Un grupo de pasajeros que viajaban por British Airways escucharon por altoparlante algo que los sorprendió y aterrorizó momentáneamente: “Bienvenidos a Edimburgo”. El mensaje del piloto anunciaba que habían aterrizado en un destino incorrecto y no en Düsseldorf, lugar al que se estaban dirigiendo en un vuelo sin escalas. Contrario a lo que se pueda suponer, no se trataba de ninguna amenaza terrorista sino de un error de la compañía inglesa, que falló en el envío del plan de vuelo.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Link de Interés La tripulación a bordo del vuelo BA3271, que despegó del aeropuerto London City, sólo se dio cuenta de lo sucedido cuando el avión tocó tierra y el comandante les dio la bienvenida a la capital de Escocia. El problema, según explicaron, se desató cuando la documentación del vuelo fue enviada incorrectamente y que está trabajando con WDL Aviation, la compañía que operó el vuelo, para descubrir por qué utilizó un plan de vuelo equivocado.

Link de Interés "Nos disculpamos con los clientes por esta interrupción en su viaje y nos comunicaremos con todos ellos individualmente", afirmó la aerolínea británica, que, sin embargo, se rehusó informar cuántos pasajeros se han visto afectados por el error. Los pasajeros viajaron 1.200 km de distancia más de lo estipulado. Una vez que lograron llegar a Düsseldorf, más tarde de lo esperado, se despacharon en las redes sociales contra la aerolínea.

Artículo Relacionado @British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh 😅? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery… #BA3271 #frequenttravel #britishairways — Son Tran (@sontrantuan) March 25, 2019 "British Airways, ¿me puede explicar cómo es posible que mi vuelo de esta mañana de London City Airport a Dusseldorf aterrice en Edimburgo? Si bien es un concepto interesante, no creo que nadie a bordo se haya inscrito en esta misteriosa lotería de viajes…", cuestionó un usuario.

Leer Más La compañía aérea aclaró que "en ningún momento se vio comprometida la seguridad de los pasajeros. " y que llevaron a los pasajeros en el vuelo con el número BA3271 a Düsseldorf "después de realizar la parada involuntaria en Edimburgo".

Leer Más Otra teoría es que alguien de WDL Aviation repitiera por error el mismo plan de vuelo el día siguiente, porque el domingo el avión en cuestión había volado a Edimburgo desde Londres. Cuando la tripulación llegó al aeropuerto de London City este lunes, se cree que vieron "Edimburgo" en el plan de vuelo del día anterior y siguieron la misma ruta pensando que era la correcta. (Fuente: Página 12) Mundo.

