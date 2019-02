Alivia el dolor de estómago

Entornointeligente.com /

El dolor de estómago es un síntoma muy común que puede desarrollarse por una dificultad digestiva o el estímulo que provocan algunos malos hábitos. En menos casos se genera por afecciones crónicas inflamatorias o por alteraciones en el sistema nervioso que derivan del estrés y la ansiedad, tal y como señala este estudio. Se caracteriza por una sensación de tensión e inflamación en la zona abdominal, casi siempre acompañada con gases, acidez y otros síntomas propios de la indigestión. Incluso, dado que puede generarse por una intolerancia alimentaria, puede producirse junto con el estreñimiento o la diarrea. Sin embargo, también hay ciertos alimentos que, por sus propiedades, favorecen el control de este problema y sus síntomas asociados.

Alimentos para aliviar el dolor • Cambur El cambur contiene fibras naturales y compuestos antiinflamatorios que contribuyen a disminuir el dolor de estómago asociado a las dificultades digestivas. Su ingesta reduce el exceso de acidez en el tracto gastrointestinal y, de paso,promueve el crecimiento de bacterias saludables en el intestino. Contienen altos niveles de potasio, necesario para regular los electrolitos del cuerpo tras sufrir vómitos o diarreas. También son ricos en azúcares naturales que, en lugar de afectar la glucosa, aumentan los niveles de energía y la sensación de saciedad.

• Arroz El arroz es rico en almidón y fibras naturales que protegen el revestimiento del estómago ante la producción excesiva de jugos gástricos. Esto facilita los procesos digestivos y tiene un interesante efecto calmante sobre el dolor y la inflamación abdominal. Su ventaja es que no tarda demasiado en digerirse ni tampoco estimula el reflujo ácido o los desbalances en el pH estomacal.

• Jengibre Conocido en todo el mundo por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias, el jengibre es una excelente solución contra este tipo de dolor. Su compuesto activo, el gingerol, no solo le brinda su sabor picante particular, sino que le confiere la capacidad de proteger el estómago para controlar sus principales dolencias. Incluirlo en batidos, sopas y otras recetas es una buena forma de aprovechar sus cualidades para optimizar la salud estomacal.

• Té de hierbas Un té hierbas libre de cafeína, como el de menta o manzanilla, reduce la inflamación estomacal y promueve la eliminación de los residuos retenidos en el intestino. Bajos en calorías y ricos en antioxidantes, son útiles para regular los ácidos en el estómago y evitar su paso hacia la parte superior del cuerpo. Tienen propiedades antiespasmódicas y analgésicas que ayudan a reducir el dolor estomacal causado tanto por estrés como por indigestión. (Con información de La Prensa Gráfica)

Otra opción El agua de coco orgánica es una gran solución para aliviar las molestias digestivas y el dolor. Aporta muy pocas calorías y es rica en fibras naturales que mejoran el movimiento intestinal para evitar la inflamación y el estreñimiento.

El Helicobacter El Helicobacter pylori (H. pylori) es un tipo de bacteria que causa infecciones en el estómago. Se encuentra, aproximadamente, en dos tercios de la población mundial. Es posible que se transmita por agua y alimentos contaminados, pero los investigadores no están seguros. Puede causar úlceras pépticas y cáncer de estómago. El mejor tratamiento es una combinación de antibióticos y medicamentos que reducen el ácido estomacal (llamados antiácidos).

Atentos al comer Los alimentos que causan gases como los frijoles y el repollo, poseen una gran cantidad de fibras y carbohidratos que fermentan mucho durante la digestión y que, por esto, tienen una mayor tendencia para provocar gases, especialmente fétidos. Sin embargo, es muy personal la intolerancia del intestino a estos alimentos. Por esto no todas las personas que ingieren una misma comida pueden tener gases.

También ayuda Para ayudar a combatir los gases naturalmente, algunos consejos fáciles que se pueden utilizar son: evitar beber líquidos durante las comidas para acelerar la digestión, tomar 1 yogur natural al día para mejorar la flora intestinal y comer piña o lechosa de postre, ya que son frutas que favorecen la digestión. Además de esto, tés como anís, genciana y cardamomo también ayudan a reducir la producción de gases, aliviando la sensación de barriga hinchada.

Galletas de Jengibre con miel Ingredientes • 200 gr de harina. • 4 gr de levadura química. • 60 gr de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. • Miel al gusto. • 20 gr de azúcar normal. • 3 gr de jengibre en polvo. • 1 huevo. • ½ cucharadita de esencia de vainilla. • 1 pizca de sal. • 20 gr de maicena.

Preparación Tamizamos la harina junto con la levadura, la sal, el jengibre y la maicena. Batimos la mantequilla con el azúcar hasta integrar. Añadimos el huevo y mezclamos bien. Incorporamos la miel y la vainilla a la mezcla. Añadimos la mezcla de harina al batido anterior a cucharadas. Batimos todo bien hasta obtener una masa homogénea. Envolvemos la masa en film alimenticio y lo refrigeramos durante una hora. Precalentamos el horno a 180 grados. Mientras, estiramos la masa entre dos papeles de horno y cortamos la galleta en la forma en que queramos. Horneamos por 8 minutos. // Especial

