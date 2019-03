Investigan abuso policiaco en Nuevo León

Entornointeligente.com / Monterrey, Nuevo León. – Un elemento policiaco del municipio de Monterrey es investigado porque durante la detención de un joven, en pleno centro de la ciudad, cortó cartucho.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Más información Los hechos se registraron ante la mirada de decenas de personas. Una de ellas hasta grabó un video de los sucesos y lo compartió en redes sociales. En el video que comenzó a circular, este martes, se ve como un joven primero golpea y derriba a una mujer uniformada mientras un acompañante de él es sometido.

Más información Entonces es alcanzado y golpeado por otro uniformado que en su afán por detenerlo cruza la calle corriendo y corta cartucho.

Link de Interés A pesar de que ya lo tiene sigue empuñando la pistola mientras algunos le gritan "es un joven" y "ya lo tienes guarda el arma". Trascendió que los hechos se registraron, la tarde del lunes, sobre Hidalgo entre Garibaldi y Juárez en el centro de esta capital. Te puede interesar Va Cártel del Noreste por el control de Monterrey.

