Paridad: alto número de observados inclina la balanza en votación del PS

En una "reñida" votación y con un alto número de votos observados, alrededor de 400, dirigentes del Frente Amplio, entre los cuales estaba el precandidato Óscar Andrade, proclamaban anoche a Gonzalo Civila como ganador y nuevo secretario general del Partido Socialista.

El propio Civila twiteó: "Un enorme gracias a toda la militancia de @Socialistas90. El compromiso con ustedes, con el @Frente_Amplio y con nuestro pueblo es más grande que nunca. En unidad vamos a seguir cambiando la historia". Sin embargo, autoriades electorales del Partido Socialistas prefirieron ser más "cautos y precavidos" y reiteraron que el resultado definitivo no se sabrá sino hasta mediados de esta semana.

Así lo consignaron a LA REPÚBLICA distintas fuentes socialistas consultadas en la víspera. Fuentes socialistas expresaron su satisfacción por la alta participación, alrededor de un 80%, de votantes habilitados. Al cierre de esta edición, proseguía el conteo de votos en la Casa del Pueblo en Montevideo. Estiman que entre mañana y pasado se conozca el resultado final.

Hoy lunes, se recibirán las papeletas de todo el país. En total, se instalaron 54 circuitos, uno de los cuales fue ubicado en Buenos Aires (con 97 habilitados); la mayor cantidad estaba en Montevideo, con 16, y Canelones tenía 8 circuitos. El resto se distribuyó por todo el país. Ayer, los socialistas habilitados concurrieron a votar en un alto número, alrededor de un 80%, para elegir al nuevo secretario general y los titulares de las Comisiones de Disciplina, Fiscal y Electoral.

Los candidatos al cargo de Secretario General eran Santiago Soto, subdirector de OPP y adjunto a la secretaría dirigida por Mónica Xavier (actual secretaria general), y es apoyado por las listas 1, 2 y 3 y Gonzalo Civila, diputado por Montevideo y director de Desarrollo del partido, que es respaldado por las listas 4 y 5.

Además de elegir al secretario general y representantes en el Comité Central y Comisiones Nacionales, los socialistas también definían, en otra votación simultánea, quién encabezará la lista al Senado y los primeros diez titulares y sus respectivos suplentes, para la elección de octubre. Las listas 1, 2 y 3, de Soto, impulsaron a Mónica Xavier en primer lugar mientras que las listas 4 y 5, de Civila, promovieron a Olesker.

Las elecciones no eran obligatorias para los 2.700 dirigentes y militantes socialistas habilitados a votar un nuevo secretario general. En las elecciones de 2016 fueron unos 2000.

Soto dijo a LA REPÚBLICA que se trató de "una jornada de votación interna en la que nos postulamos dos candidatos jóvenes a la secretaría General y armamos la lista al senado". Para el jerarca, la votación es el "final de un proceso largo donde definimos documentos y línea política en nuestro Congreso".

Agregó que "en momentos que la política muestra sus caras más extrañas en los partidos de oposición, renovamos así los socialistas nuestras estructuras y funcionamiento orgánico". La actual secretaria general Mónica Xavier, en tanto, manifestó a LA REPÚBLICA que "lo importante es ver esto como un proceso que comenzamos en diciembre, con la discusión de los documentos en el conjunto de los centros socialistas, a lo largo y ancho del país, y en Buenos Aires, y con el Congreso en febrero y esta votación ahora".

"Ha sido intensa la tarea que han tenido los socialistas desde mi punto de vista creo que es una buena participación democrática como ha realizado siempre el Partido Socialista a lo largo de su historia". Por otra parte, indicó que el hecho de que la definición del próximo titular de la secretaría general del PS "esté entre dos jóvenes, es un avance muy importante en términos reales de concretar la renovación generacional porque sin dudas es muy bueno tener jóvenes que hoy ya desempeñan las máximas responsabilidades y que junto a otras generaciones trabajemos por un cuarto gobierno del FA y para llevar a concretar las expectativas de todos los frenteamplistas".

"Cautela" ante proclamación Anoche, algunos dirigentes proclamaban a Civila como ganador y nuevo secretario general del Partido Socialista y así lo consignaron algunos medios comunicación. Fuentes de la Comisión Electoral dijeron que preferían actuar con "precaución y cautela" ante el alto número de votos observados.

