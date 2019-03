¡SEPA! Lo que dijo Elliot Abrams sobre la posibilidad de un “bloqueo naval” o una “intervención” en Venezuela (+Videos)

Entornointeligente.com / Elliot Abrams , encargado especial sobre los asuntos de Venezuela en Estados Unidos, ratificó que “todas las opciones están sobre la mesa ” para abordar la crisis. Fotos: Ok Diario-Departamento de Estado Composición: Maduradas Además, reveló que por ahora, se descartan las “alternativas militares” sin embargo, adelantó la posibilidad de considerarlas “en el futuro “. “Una gran mayoría de venezolanos claramente quiere un cambio (…) que se vaya Maduro. Él quiere quedarse en el poder para robar más y evitar las consecuencias de sus actos”, explicó el estadounidense. “Es difícil hablar de hipotéticos militares. No queremos hablar de eso, sobre eso queremos decir lo que ha dicho el presidente. Esa posibilidad siempre existe. No es el sendero que hemos escogido hoy”, aclaró. Abrams reiteró el apoyo de su gobierno al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el restablecimiento de la democracia y libertad en el país. Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela: Todas las posibilidades están sobre la mesa pero no estamos pensando en este momento en alternativas militares. #TVVenezuela #EnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/vaQc1aKWB2 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) March 21, 2019 Redacción Maduradas ¡CLARITO! Marco Rubio condena detención de Roberto Marrero: “Podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar a Guaidó”

