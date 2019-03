Insulza critica el control preventivo de identidad impulsado por Piñera: no es para “los cuicos”

Entornointeligente.com / El senador no adhirió a la defensa que hizo el mandatario durante el fin de semana a la ampliación de facultades de Carabineros. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar Este fin de semana, el Presidente Sebastián Piñera se dedicó a defender nuevamente su proyecto de ampliar las facultades de Carabineros para realizar controles preventivos de identidad.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Artículo Relacionado De hecho, durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, indicó que "nos ayuda a combatir mejor la delincuencia y el narcotráfico".

Artículo Relacionado De hecho, para defender el proyecto, usó una curiosa comparación: "Si cuando va al supermercado le piden el carnet, ¿por qué no podemos permitir que Carabineros de Chile, con reglas que garantizan la no discriminación y el no abuso, pueda pedir la identidad?".

Link de Interés Esos comentarios encontraron una dura respuesta: la del senador socialista, José Miguel Insulza, quien en su cuenta de Twitter manifestó categórico que la iniciativa sólo está destinada para los jóvenes vulnerables del país.

Link de Interés "Ante las declaraciones del Presidente Piñera, queda claro que el control de identidad es para controlar a los adolescentes, ¡claro! Sobre todo a los pobres, los barbones, los 'mal vestidos' y nunca a los cuicos", sentenció.

Link de Interés

