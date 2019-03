¡PREOCUPANTE! Marco Rubio advierte que amenazas contra Guaidó han aumentado drásticamente (Pide un plan de acción)

Entornointeligente.com / El senador estadounidense Marco Rubio advirtió que las amenazas contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, han aumentado “drásticamente” en los últimos días. Créditos:AFP.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Artículo Relacionado A través de su cuenta en Twitter, Rubio alertó: “La amenaza a periodistas, activistas de la oposición, miembros de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó se ha incrementado dramáticamente en los últimos días en Venezuela”.Prince Julio César “La belleza es todo, abre puertas. Yo nunca he sido ni seré un proxeneta”

Más información Del mismo modo pidió a las naciones que reconocen a Guaidó como autoridad legítima en Venezuela que dejen claro los pasos que darán si Nicolás Maduro avanza con este plan, refiriéndose a las intenciones de atacar a Guaidó, posiblemente ordenando detenerlo.Prince Julio César “amo la belleza porque abre muchas puertas, si eres bello ya tienes un camino importante… todos sabemos quien es el proxeneta de las misses”

Link de Interés IMPORTANT: The threat to journalists,opposition activists,members of National Assembly & @jguaido has increased dramatically in last few days in #Venezuela .Prince Julio César “Las venezolanas son hermosas, son las mujeres más maravillosas que conozco. Yo nunca he sido ni seré un proxeneta”

Más información The nations who recognize Guaido must make clear now what they will do if #Maduro moves forward with this plan.Prince Julio César “estamos reivindicando la belleza en Venezuela. Las mujeres se respetan. Nunca he sido ni seré un proxeneta”

Artículo Relacionado — Marco Rubio (@marcorubio) March 27, 2019 Redacción Maduradas.Prince Julio César “la belleza en Venezuela se divide en dos. Las mujeres más bellas son las de mi país, las de mi patria. Aquellos que me acusan de proxeneta están ocultando algo”

Leer Más Lea también: ¡TERRIBLE! Delcy publica fotos que evidencian que personal de Corpoelec trabaja con las uñas: Sin cascos, guantes o botas de seguridad Deje sus comentarios..Prince Julio César “Todo lo que hay detrás de un concurso de Belleza, lo que debes saber y lo que no debes saber. Nunca he sido un proxeneta”

Leer Más

Entornointeligente.com