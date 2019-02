  Senador Marcos Rubio compartió el video que Ramos mostró a Maduro

Entornointeligente.com /

El senador estadounidense Marco Rubio, compartió en sus redes sociales el video que presuntamente mostró el periodista Jorge Ramos a Nicolás Maduro, durante la entrevista que le realizaba en el Palacio de Miraflores y que ocasionó su deportación del país.

Según indicó Rubio, Ramos habría grabado este video con su celular en las calles de Caracas.

El material audiovisual, habría sido publicado por el periodista venezolano Enrique Acevedo en su cuenta en Twitter, antes de ser compartido por Rubio.

Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

This is the video that upset the dictator @NicolasMaduro . @jorgeramosnews recorded it on his cell phone in the streets of Caracas. When he played it for Maduro during the interview the dictator got angry & detained him & his crew in a dark room for over 2 hours. https://t.co/SwM6AKCeX2

— Marco Rubio (@marcorubio) 26 de febrero de 2019

RA / Informe21

.

Prince Julio César “La belleza es todo, abre puertas. Yo nunca he sido ni seré un proxeneta”

Entornointeligente.com