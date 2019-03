Nueve ‘tips’ para una piel envidiable

Entornointeligente.com / Para algunas personas el aspecto de su piel es un reflejo, principalmente, de tener hábitos saludables y juventud. Pero más allá de esto, expertos en el tema basados en la ciencia médica y naturista señalan que hay ritos de belleza que cualquiera puede hacer que ayudan a mejorar o mantener un bello cutis. La especialista médica en el cuidado de la piel, Maribel Pedrozo, explicó que el cuidado del cutis es algo que va mucho más allá de la vanidad, según ella, mantenerlo bien cuidado ayuda a evitar enfermedades cutáneas, entre ellas el cáncer.

“La gente usualmente no le da a su piel la importancia que necesita, se olvidan de cuidarla y protegerla de los dañinos rayos ultravioleta”, manifestó.

Por su parte, la dermatóloga María Mercedes Pérez, directora de la Asociación de Dermatólogos del Atlántico, explica que la piel se ve constantemente atacada por factores externos como la polución ambiental y el humo de cigarrillo.

“El reflejo de una piel saludable es el resultado de los cuidados que tenemos sobre ella. Incluso la forma en que nos alimentamos tiene gran influencia en nuestra piel. La ingesta de frutas y verduras ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales, así como una buena hidratación, son de gran impacto”.

Lo cierto es que las dos especialistas coinciden en la importancia de mantener una piel saludable y sumar a nuestras rutinas hábitos que contribuyan a mantenerla.

A continuación las especialistas citadas comparten nueve ‘tips’ que le ayudarán a mantener una piel envidiable.

1. Protégete del sol

La belleza de la piel debe iniciar por su cuidado. Más allá de cualquier producto estético el más importante que se debe tener a la mano es el bloqueador solar, pues este protegerá su piel de los rayos ultravioleta. El primer paso para enfrentar el día a día es cuidar su piel del envejecimiento prematuro y el cáncer, aconsejan Pedrozo y Pérez.

2. No duermas maquillada

El maquillaje es indispensable para el diario vivir de muchas mujeres, sin embargo, la piel también necesita respirar. Es necesario lavarse muy bien la cara antes de dormir, pues acostarse con un rostro limpio evitará el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo. No importa que tanto cansancio haya, nunca duermas con maquillaje, nunca.

3. El hielo es un amigo

Una de las proteínas que produce nuestro cuerpo y que ayuda a mantener en gran medida una piel saludable es el colágeno. Para ayudar a su activación es recomendable frotar cubos de hielo sobre la piel del rostro. Lo mejor es hacerlo de noche, pero se puede hacer en cualquier momento, la frecuencia de su uso incrementa sus resultados.

4. ‘Taping’ para el colágeno

El 'Taping' es una técnica que consiste en dar ligeros golpecitos sobre el rostro para activar la producción de colágeno. Lo ideal es realizarlo en las mañanas luego de aplicar sobre la piel el bloqueador solar o las cremas hidratantes que se deben usar con el rostro totalmente limpio.

5. El agua fría es lo mejor

Si eres fan de las duchas calientes, es mejor no abusar de ellas. El agua caliente acelera el proceso de envejecimiento de la piel y contribuye a su flacidez, por ello los expertos recomiendan evitar este tipo de duchas y optar siempre por el agua fría o al clima.

6. ¡Cuidado con el celular!

La forma en que usamos el celular o el computador portátil tiene gran influencia en el envejecimiento de la piel. Mirar los aparatos electrónicos hacia abajo genera la aparición de bolsas bajo los ojos y lineas en el cuello, es preferible manejarlos a la altura de los ojos y evitar las consecuencias.

7. Mascarillas semanales

Consumir frutas es muy beneficioso para la piel gracias a sus antioxidantes. Asimismo, usarlas en mascarillas caseras tiene un impacto positivo en el mantenimiento de una piel saludable. Lo ideal es hacerlo semanalmente ¡Es un buen plan para los fines de semana¡

8. Nevera para la belleza

Una recomendación especial es mantener las cremas, el protector solar y los productos de belleza en la nevera haciendo que estén frios al momento de su aplicación, esto contribuye a la apertura de los poros y por ende a una mejor absorción.

9. Toallitas de arroz

En Barranquilla el calor y el sudor son grandes enemigos de la piel, por ello es recomendable tener a la mano toallitas de arroz. Este tipo de material es perfecto para absorber el sudor, la grasa y las impurezas que se pegan constantemente a la piel.

