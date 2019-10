La hermana de la reconocida abogada Amal Alamuddin, esposa de George Clooney, fue condenada a prisión por manejar borracha

Entornointeligente.com /

Tala Alamuddin Le Tallec pasará tres semana semanas en un cárcel de Singapur. No es la primera vez que es detenida por conducir ebria La cuñada de George Clooney, condenada por conducir ebria La cuñada de George Clooney, Tala Alamuddin Le Tallec, hermana de Amal Clooney, ha sido sentenciada a tres semanas de cárcel tras ser declarada culpable de conducir de nuevo bajo los efectos del alcohol en Singapur , donde reside. La hermana de la esposa del actor se declaró culpable el pasado lunes de los múltiples cargos, que incluyen conducir ebria y sin seguro, según The Straits Times. La diseñadora de moda de 47 años conducía el BMW X5 de su esposo alrededor de las 2:30 de la madrugada del pasado 13 de mayo cuando la policía la detuvo. Los fiscales aseguran que Tala se tomó varias copas de bebidas espirituosas mientras cenaba con un amigo antes de ponerse al volante de un vehículo sin estar asegurada. Una prueba de alcoholemia in situ reveló que sus niveles de alcohol estaban por encima del límite legal y fue arrestada. Además del tiempo que permanecerá en la cárcel, Tala Alamuddin ha sido amonestada con una multa de 6.400 dólares y le será retirado el permiso de conducir durante cuatro años después de su liberación. La cuñada de George Clooney, a prisión por conducir ebria, sin carnet ni seguro (@totallytala) El sargento Alvin Lee, testigo del caso, dijo que Le Tallec apestaba a alcohol cuando él la detuvo. Cuando la diseñadora fue a buscar su licencia de conducir de su bolso en el asiento posterior del coche, pisó el acelerador por accidente, algo que evidenció que la conductora tenía problemas para manejar el vehículo. Su abogado dijo que la madre de cuatro hijos estaba ?verdaderamente arrepentida? y afirmó que sufría las consecuencias de la ?publicidad injustificada de su caso por razones que escapan a su control?. Le Tallec fue previamente condenada por conducir ebria en 2013 y se le negó ponerse al volante durante dos años. También se enfrentó a delitos de conducción descuidada en 2010 y conducción desconsiderada en 2004. Una de los hijos de Tala Alamuddin Le Tallec, llamada Mia, fue la portadora de las flores en la boda de George y Amal en Venecia en 2014. La hermana de Amal Clooney vivía en Nueva York antes de casarse con el empresario Nagi Hamiyeh, con sede en Singapur, pero, según los informes, más tarde se casó con un empresario italiano. MÁS SOBRE ESTE TEMA: Las fotos que Jennifer Aniston publicó en su Instagram abrazada con un rockero: ?Amo a este hombre?

