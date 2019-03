Funvisis | Sismo de 3.4 se localiza al oeste de Valencia

Entornointeligente.com / El movimiento telúrico se sintió con una profundidad de 14,8 km. La Fundación Venezolana Sismológica recomienda mantener la calma. Este lunes la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó a través de su cuenta twitter que se ha registrado un sismo de magnitud 3,4 a 10 km al oeste de Valencia.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

El movimiento telúrico se sintió con una profundidad de 14,8 km.

La Fundación Venezolana Sismológica recomienda mantener la calma.

Lea también: Venezuela envió más de 9.000 prórrogas de pasaportes a consulado en Chile #Sismo :2019/03/25 11:23 (HLV), Mag. 3.4 Mw, a 10 Km al oeste de Valencia (10.179 N,68.093 W), prof. 14,8 km — Funvisis (@FUNVISIS) March 25, 2019 Foto/ Cortesía.

