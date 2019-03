Entornointeligente.com / Los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirán este jueves en Guatemala con el objetivo de acordar, por primera vez, un “plan de acción” con miras a establecer una agenda interamericana de desarrollo social y acabar con la pobreza.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Esta cita, la cuarta ministerial de la rama después de las celebradas en Chile (2008), Colombia (2010) y Paraguay (2016), se prolongará hasta el jueves bajo el lema "Superando la pobreza multidimensional y cerrando las brechas de equidad social: hacia una Agenda Interamericana de Desarrollo Social".

Y además de ese plan de acción, los ministros y altas autoridades estudiarán firmar una "Declaración Interamericana de Prioridades materia de Desarrollo Social" después de un evento que inaugurará el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el ministro de Desarrollo Social de Guatemala y anfitrión, Carlos Velásquez Monge.

Precisamente esta cartera avanzó que entre los temas que serán abordados figuran el panorama económico y social de la región -con especial atención a la situación de la pobreza y vulnerabilidad en las Américas-, o nuevas mediciones de la pobreza multidimensional y el diseño de políticas públicas en la materia.

Además, buscarán promover sistemas de protección social para la reducción de la pobreza y la desigualdad, fomentar la inclusión social a través de la inclusión productiva e incentivar el potencial de las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC) como herramienta para la inclusión y superación de la pobreza.

A continuación los últimos indicadores del panorama social que hay en América Latina tomando como base el "Panorama Social de América Latina 2018" de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

– 1 DE CADA 10 LATINOAMERICANOS VIVEN EN POBREZA EXTREMA La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó en 2017 el nivel máximo de los últimos diez años. El 10,2 por ciento de la población, es decir, 62 millones de personas, viven en esta situación. Mientras que la proporción de pobres se mantuvo estable al afectar a un total de 184 millones, un 30,2 por ciento de los 632 millones de habitantes que habitan en América Latina, 645,5 millones con la inclusión del Caribe.

– LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO: Los países que más redujeron la pobreza entre 2015 y 2017, según el documento, fueron Chile, desde del 13,7 al 10,7 %; Argentina, del 21,5 al 18,7 %, El Salvador, desde el 42,6 al 37,8 %, y Paraguay, desde el 23,4 al 21,6 %, mientras aumentó en Brasil, del 18,8 al 19,9 %.

Link de Interés

Las mayores reducciones de la pobreza van en paralelo con un aumento de los ingresos laborales de los hogares de menores recursos en Chile, El Salvador y República Dominicana, mientras en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.

– POLÍTICAS LABORALES Y GASTO SOCIAL Más de la mitad de ocupados en América Latina no cotizan y, en concreto, solo un 48,1 % están afiliados a los sistemas de pensiones. El gasto social de los países analizados es menor en aquellos que requieren una mayor y urgente inversión en políticas sociales.

En cuanto a las subregiones, los países de Centroamérica destinan de media un 9,3 % del PIB al gasto social mientras que el Caribe invierte un 11,6 % y la zona de Sudamérica un 12,8 %.

– BRECHAS: El informe hace especial hincapié en las brechas entre diferentes grupos de población y de área de residencia. Y es ahí donde señala que la pobreza es un 20 por ciento mayor en las zonas rurales y afecta un 23 por ciento más a las personas indígenas.

Además, la tasa de pobreza de niños y adolescentes es un 19 % mayor que en las personas de 35 a 44 años.

Pero también hay brecha de género. Las mujeres tienen menos posibilidades de participar en el mercado laboral debido a la alta carga de trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué quiere decir esto en datos? Que la tasa de actividad laboral de las mujeres es un 24,2 % inferior a la de los hombres y que el porcentaje de mujeres jóvenes de la región que no estudia y no trabaja es casi el triple que en los hombres, al situarse en un 31,2 % y un 11,5 %, respectivamente. EFE EA.

Link de Interés.Prince Julio César “La belleza es todo, abre puertas. Yo nunca he sido ni seré un proxeneta”

Más información

