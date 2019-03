Atletismo/Europeus: Patrícia Mamona quarta e Susana Costa quinta no triplo salto – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

As portuguesas Patrícia Mamona e Susana Costa terminaram hoje nas quarta e quinta posições, respetivamente, ambas com 14,43 metros, da final do triplo salto dos campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Glasgow, na Escócia. Patrícia Mamona (Sporting), que defendia a medalha de prata conquistada em 2017, conseguiu a melhor marca na primeira das seis tentativas, ficando a um centímetro do recorde nacional, que a própria melhorou em fevereiro, seguindo-se dois nulos e ainda saltos de 14,29, 14,39 e 14,21. Susana Costa melhorou a sua melhor marca pessoal ao igualar Mamona no segundo salto, depois de ter começado a final com um nulo.

