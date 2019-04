Entornointeligente.com / En el decepcionante curso de Las Palmas tampoco se salva Javi Castellano. “Mi temporada ha sido irregular, igual que la de todos. Salvo Raúl y tres más, indiscutibles, el equipo ha variado mucho porque hemos tenido tres entrenadores”, recordaba ayer tras el entrenamiento matinal.

Reconoció el gemelo que la Unión Deportiva tiene un problema de ” ansiedad” que le impide llegar a los playoff. “Lo sufrimos desde hace tiempo”, advirtió . “Los resultados no son los que queremos, y tienes la ansiedad de querer ganar cada fin de semana”, añadía el mediocentro amarillo. Reconoce que a su equipo le falta “tranquilidad pese a no dar los partidos por perdidos”: “A veces te condiciona el no tener esos momentos de pausa que puedes tener en los partidos, esa tranquilidad que tienen otros equipos”. “No tenemos que jugar con esa presión añadida que tenemos desde la primera jornada, cuando parecía que íbamos a ascender a los tres partidos”.

