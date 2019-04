Contraloría pide cumplir con la fianza en el Kenny

Entornointeligente.com / Inundaciones, problemas de drenaje, filtraciones y otras irregularidades tiene el estadio Kenny Serracín de David por las lluvias. noticias relacionadas Panamá no la tendrá fácil en la Copa Oro Pandeportes y la Liga de Chiriquí inspección el Kenny Serracín “El Kenny Serracín da lástima” Por ende, la Contraloría General de la República ha pedido a Pandeportes, que dirige Mario Pérez, realizar las evaluaciones de la construcción y que se ejecute la fianza, cuyo monto alcanza los 8.8 millones de dólares. ” La fianza mantiene una garantía por vicios redhibitorios hasta el 30 de junio de 2019 y por defectos de construcción hasta el 30 de junio de 2021″ , según un comunicado de la Contraloría. Las fuertes lluvias y el mal estado del Kenny Serración obligaron a suspender ayer, por segunda ocasión consecutiva, el segundo juego de la semifinal entre Chiriquí y Herrera, la cual sigue hoy en Chitré. VEA TAMBIÉN: Zinedine Zidane le vuelve a echar flores a Eden Hazard VEA TAMBIÉN: Georgina recuerda cómo conoció a Cristiano mientras era vendedora de una tienda VEA TAMBIÉN: P úgil que clasificó a Panamericanos podría perder cupo porque Pandeportes no ha pagado inscripción Pandeportes y miembros de la Liga Provincial de Chiriquí realizaron una inspección al estadio debido a las lluvias. El presidente de la Liga Provincial de Chiriquí, Manuel Sánchez, se mostró preocupado por el Kenny. “Hay problemas de diseño, hay que hacer cambios, existe un drenaje donde el agua no corre, más bien corre al 'home play'”, expresó Sánchez, quien agregó que la grama es otro problema grande.

