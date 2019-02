Niente rimonte per le formazioni venezuelane nelle competizioni continentali

Entornointeligente.com /

CARACAS – All’ultimo respiro il Caracas ha mandato in fumo le sue chance di giocarsi il passaggio alla fase a gironi della Coppa Libertadores nella lotteria dei rigori contro il Melgar.

I capitolini hanno battuto per 2-1 la formazione peruviana, ma non é bastato per mantenere viva la speranza Libertadores. Il gol che ha condannato la squadra di Sanvicente é stato segnato da Bernardo Cuesta all’89, questa marcatura ha stabilito un globale di 3-2 per il Dominó.

Nei primi 88 minuti di gioco, il Caracas ha messo alle corde il Melgar riuscendo ad andare a segno con Ferreira (45’) e Celis (57’). Ma, i capitolini hanno sprecato almeno 5-6 palle gol.

Con il globlale di 3-2, la squadra di Arequipa si qualifica per la fase a gironi della Coppa Libertadores dove sfiderà il San Lorenzo, Junior e Palmeiras. Mentre il Caracas grazie a questa vittoria sul campo si é guadagnato un posto nella seconda fase della Coppa Sudamericana.

I guerreros de Guarapiche si sono arresi dopo i calci di rigore con il Royal Par. prensa Monagas Dal canto suo, il Monagas é stato eliminato dal Royal Pari dopo i calci di rigore. Il match del Monumental é stato molto combattuto e non idoneo ai deboli di cuore.

I guerreros de Guarapiche sono partiti subito con il piede sull’acceleratore ed hanno trovato l’1-0 con l’argentino Facundo Coria (20’). Questa rete stava momentaneamente qualificando la formazione orientale.

La squadra di José Manuel Rey, ha continuato ad attaccare ed ha avuto diverse occasioni per segnare il 2-0, ma senza sfruttarle al meglio. Al 43esimo, la formazione boliviana trova l'1-1 con il colombiano Jhon Mosquera.

Nella ripresa, i rossoblù hanno dato il massimo per segnare il 2-1 e forzare i tiri dagli undici metri ed hanno visto ricompensati i loro sforzi soltanto nei minuti di recupero. Al 92esimo una zuccata di Martín "chapa" García ha mandato in delirio il pubblico del Monumental ed ha forzato i tiri dagli undici metri.

Nella lotteria dei rigori, agli orientali sono stati fatali i tiri di Reyes (parato) e Dimas (traversa).

(di Fioravante De Simone)

