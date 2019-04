Felipe Solá disparó su bronca contra Cambiemos: “Hizo un pésimo diagnóstico sobre la Argentina”

Entornointeligente.com / El precandidato a presidente Felipe Solá mandó un fuerte mensaje de unidad a toda la oposición de cara a las próximas elecciones y descargó su bronca por el presente económico: “Es un año de mierda”.

En diálogo con el programa De Lejos no lo ves que se emite por Radio Con Vos , el exgobernador consideró que “la Argentina es un desastre y debe cambiar su modelo económico. Para eso hace falta una unidad política y un programa serio”. Sobre la inestabilidad económica, señaló que de entrada Cambiemos ” hizo un pésimo diagnóstico sobre la Argentina “.

Prince Julio Cesar

El diputado hizo un análisis sobre la actualidad, diferenciando lo electoral de la realidad económica, y destacó la fuerte depresión anímica que sufren las personas: ” Hay gente que antes hacía esfuerzos y ahora hace sacrificios , comer una vez por día, renunciar a la vida propia con tal de que el hijo de uno se nutra, tener un crédito UVA y para pagarlo hay que poner la mitad del sueldo, no es un año electoral es un año de mierda”

“Hay gente que antes hacía esfuerzos y ahora hace sacrificios”

“El Gobierno solamente quiere que el dólar no se le escape a 50 pesos, es lo único que quiere. Todo lo que pase con la economía de todos los días, con la Argentina, los trabajadores, los periodistas, los humildes, le importa un rábano “, señaló. En ese sentido, Solá destacó que “para eso tiene el apoyo increíble, endeudándonos, del FMI que acepta apoyar una política siniestra”

El exgobernador insistió con la necesidad de unir a la oposición para buscar un candidato. En caso de no lograrlo, planteó como alternativa unas PASO “con los mayores acuerdos posibles”. “Pensemos en unir a los opositores, pero no prevalece la idea central: la Argentina es un desastre y debe cambiar su modelo económico, para eso hace falta una unidad política y un programa serio. La verdad es que si ese fuera el objetivo número uno de todos, iríamos seguro a la unión”, sentenció. En ese sentido, agregó: “¿Va a haber unión de muchos? Sí. ¿Van a faltar algunos? Sí. Algunos no tienen eso como premisa número uno, otros quieren tomarse una revancha, acomodarse para los años que vienen, son más jóvenes “

View this post on Instagram ‪Quiero ser presidente pero de ninguna manera estoy dispuesto a anteponer mi candidatura al triunfo de Macri. ‬Uno puede ser precandidato pero nunca comprarse que es la última Coca Cola del desierto. Seamos libres dijo San Martín, lo demás no importa nada.‬ ‪#EsConTodos‬

A post shared by Felipe Solá (@felipesola_ok) on Apr 12, 2019 at 5:28pm PDT

Consultado sobre la gestión de PRO, aseguró: “Hay varias cosas a la vez. En primer lugar, un pésimo diagnóstico de la República Argentina, la idea de que el país está así porque hubo populismo”. En ese sentido, señaló: “No conocen la Argentina, nombraron una cantidad de CEOs cuyo mejor mérito era haber estudiado o trabajado afuera. No conocen el entramado real de la economía argentina , del comercio, de la intermediación y de cómo se manejan las cadenas alimenticias”

Para el precandidato, el régimen de sinceramiento fiscal a familiares de los funcionarios que decretó Mauricio Macri en junio de 2016 tiene como fin permitir que su familia pueda blanquear plata. “Llegó a la Corte Suprema y están retrasando las cosas porque le enviaron al procurador general, Eduardo Casal, para que opine con un documento que no es vinculante. Y Casal está pisando la opinión sobre este tema”, indicó

B.D.N. C. P.

Prince Julio Cesar

Entornointeligente.com