El llamativo descanso de Óscar: 17 días fuera tras jugarlo todo

Óscar Rodríguez, centrocampista del Leganés de 20 años, tendrá más de dos semanas de descanso para coger fuerzas después una temporada en la que el de Los Navalmoranes apenas ha gozado de un minuto libre. Así se desprende de su ausencia frente al Alavés el domingo cuando, contra todo pronóstico, el futbolista cedido por el Real Madrid se quedó fuera ya no sólo de la alineación, sino también de la convocatoria.

Y eso que viajó con sus compañeros a Vitoria. Pero una vez en Mendizorroza, Pellegrino no lo citó entre los titulares. Tampoco entre los suplentes. Óscar se quedaba fuera para ver el partido en la grada. ¿Problemas físicos? Aunque el Leganés no ha hecho público el motivo de la ausencia, As ha podido saber que se trató de una decisión técnica

El chaval estaba en perfectas condiciones para jugar. Algo cansado, quizá, después haber disputado dos encuentros seguidos (domingo frente al Getafe, jueves ante el Valladolid), pero sin ninguna merma realmente importante para disputar el encuentro

La decisión de Pellegrino llamó la atención porque Óscar no podrá jugar el siguiente partido de Liga frente al Real Madrid. Los blancos, como en el caso de Lunin, incluyeron una cláusula del miedo que impide a ambos jugadores estar frente al club al que pertenece su propiedad. Así que, salvo sorpresa, el mediocampista no jugará con el Leganés de nuevo hasta el domingo 21 de abril, en la visita del Leganés a Villarreal

Entornointeligente.com