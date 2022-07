Primoz Roglic abandonó el Tour de Francia

Entornointeligente.com /

Rodez (Francia).- Primoz Roglic (Jumbo Visma), triple ganador de la Vuelta, no tomará la salida en la decimoquinta etapa del Tour de Francia que tendrá lugar este domingo entre Rodez y Carcasona, por lo que el líder de la general, el danés Jonas Vingegaard, pierde un efectivo clave ante las próximas etapas en Pirineos.

Roglic, con problemas en la espalda y un hombro desde la caída que sufrió en la quinta jornada del Tour en el pavés, compitió desde entonces con problemas físicos que le impidieron rendir al nivel que se esperaba, por lo que decidió abandonar la carrera.

«Abandono el Tour para permitir que mis lesiones cicatricen adecuadamente. Después de hablar con el equipo hemos decidido que no saldré hoy», comentó en la cuenta oficial de Twitter del Jumbo Visma.

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 17, 2022 Roglic, clasificado en el puesto 21 de la general, a más de 33 minutos de Vingegaard, se mostró convencido de que su equipo ganará finalmente los maillots amarillo y verde con el danés y el belga Wout Van Aert.

«Estoy orgulloso de mi contribución con respecto a la clasificación actual y estoy convencido de que el equipo logrará nuestras ambiciones para el maillot amarillo y el maillot verde. Gracias a todos por su gran apoyo», señaló.

Roglic ahora se preparará para lograr una hazaña que nunca se ha hecho en la historia del ciclismo: ganar una cuarta Vuelta a España consecutiva . La Vuelta 2022 partirá desde Utrecht (Países Bajos) el 19 de agosto, lo que le deja al esloveno casi cinco semanas para recuperarse.

