Primo que matou bebê tinha 21 passagens na polícia, era usuário de drogas e tentou fugir a pé; entenda o que se sabe sobre o crime

Por g1

24/08/2022 09h39 Atualizado 24/08/2022

24/08/2022 09h39 Atualizado 24/08/2022

A polícia de Minas Gerais investiga o caso de um homem que matou um bebê de 11 meses de idade e baleou outras quatro jovens com idades entre 14 e 21 anos em uma casa em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. As vítimas eram primas do atirador, Eduardo Jorge Pinto, de 28 anos, que confessou o crime.

Entenda abaixo o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o crime a partir das perguntas abaixo:

Quem são as vítimas? O que motivou o crime? Como as vítimas foram abordadas? Qual é o estado de saúde dos sobreviventes? Como o atirador foi preso? O que a polícia apreendeu com o criminoso? O criminoso tinha passagem pela polícia? Quais crimes ele havia cometido?

1. Quem são as vítimas?

As vítimas são primos do autor dos disparos, Eduardo Jorge Pinto. O bebê Enzo Gabriel Ambrósio tinha 11 meses, não resistiu aos tiros e morreu. Outros três baleados são uma adolescente de 15 anos de idade e dois de 14. Por último, um adulto de 21 anos, João Vitor Ferreira.

2. O que motivou o crime?

O atirador disse à polícia ter atirado nos parentes como represália por ser usuário de drogas e estar sendo alvo de tentativas de internação compulsória para tratamento do vício.

3. Como as vítimas foram abordadas?

A polícia informou que o homem chegou à casa da família, no bairro Tejuco, em Brumadinho, no início da noite de terça-feira (23). Ele pilotava uma motocicleta vermelha quando parou em frente à residência e conversou com os primos em tom de ameaça. ‘Hoje vocês vão ver quem eu sou!’, disse ele antes de ir embora e voltar armado.

Ao retornar, primeiro ele atirou em uma adolescente de 15 anos que estava na porta da casa, o que fez os outros jovens, de 14 anos, correrem para dentro do imóvel. Eduardo Jorge os perseguiu e os baleou. No interior da casa, ele também atingiu o bebê Enzo Gabriel Ambrósio, que não resistiu e morreu. Quando o criminoso estava saindo do local, outro primo, João Vitor Ferreira, de 21 anos, estava chegando de carro e tentou jogar o carro sobre o atirador para barrá-lo. O atirador acabou baleando o motorista e fugiu a pé.

4. Qual é o estado de saúde dos sobreviventes?

Uma vítima de 14 anos recebeu alta na manhã desta quarta-feira. Um homem de 21 anos segue internado no Hospital de Pronto Socorro.

Outra adolescente de 15 anos está em recuperação pós-anestésica no bloco cirúrgico e o quadro de saúde é grave.

Já uma vítima de 14 anos está internada na UTI em estado grave.

5. Como o atirador foi preso?

Ele foi abordado pela polícia após deixar, a pé, a casa onde o crime ocorreu.

6. O que foi apreendido pela polícia?

Um arma foi apreendida com o atirador quando ele foi preso.

7. O criminoso tinha passagem pela polícia? Quais crimes ele havia cometido?

A polícia informou que o nome do homem aparece em 21 registros de ocorrências entre 2015 e 2022 . Somente no mês de agosto deste ano, Eduardo Jorge Pinto é suspeito de ter cometido quatro crimes no intervalo de 20 dias, incluindo agressão ao pai, à ex e também condução de motocicleta alcoolizado.

