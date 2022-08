Primo Festival della gastronomia italiana a La Plata (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Piatto d’autore, l’iniziativa che vuole valorizzare i talenti nella cucina italiana in Argentina, prenderà il via il prossimo 11 agosto presso il Salone Bianco del Municipio de La Plata. Il festival nasce con l’obiettivo di incoraggiare il buon uso di ricette pensate sulla base della dieta mediterranea, creando un ponte gastronomico locale, regionale e internazionale tra Italia e Argentina.

Il Primo Festival di Gastronomia Italiana, diretto dai titolari dei ristoranti italiani, amanti della cucina tricolore, chef emergenti e da cuochi professionisti, consegnerà anche diversi premi, tra cui un viaggio in Italia per far visita all’Accademia «A tavola con lo chef», con sede a Roma.

Ai concorsi potranno partecipare tutti i maggiorenni di qualsiasi nazionalità che si sfideranno sulla creatività eseguendo un antipasto, un primo e secondo.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

