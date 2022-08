Primeros puestos en admisión a la UNI: cómo lo lograron y qué sacrificaron [video]

Entornointeligente.com /

La ceremonia contó con la presencia de las autoridades de la casa superior de estudios, de los familiares de los postulantes destacados y del joven invidente Sebastián Ramón , de solo 17 años, que ingresó a la carrera de Matemáticas, en la facultad de Ciencias. Aunque los retos de su carrera recién comienzan, Rodrigo Gabriel Flores Chávez, Leonardo Alexander Roque Chacón, Miguel Adolfo Egusquiza Huamaní -primer, segundo y tercer puesto respectivamente- se animaron a contar las dificultades que tuvieron durante su preparación preuniversitaria y cómo lo afrontaron para lograr su objetivo. Largas horas de estudio Rodrigo, de solo 16 años y quien recientemente ocupó también el primer puesto en las universidades Católica y Callao , reveló que pasó largas horas de estudio entre el colegio y el repaso en su casa, y tuvo que desarrollar una serie de simulacros para acercarse al puntaje soñado: 18.366 . El anhelo de ingresar a la UNI le obligó a privarse de sus pasatiempos favoritos y de estar con sus amigos. «No tenía mucho tiempo libre, sobre todo sacrifiqué juntarme con mis amigos algunos días, tenía que decir que no «. Como a todos, refirió, la pandemia nos afectó emocionalmente al pasar de estar casi todo el día en la escuela a las clases virtuales en tu casa, sin amigos. «Fue bastante duro separarnos». A quienes aún no han ingresado o recién piensan postular, Rodrigo les aconsejó: «esforzarse al máximo en lo académico» y «si es la UNI, que den lo mejor de sí porque tarde o temprano se conseguirá». «Como todos, también tuve momentos difíciles en que no estaba al cien por ciento, pero la cuestión es no rendirse ante dificultades y seguir adelante», añade al destacar que sus padres fueron su soporte emocional y quienes le daban aliento en todo momento. Puedes leer: Manuel Aspilcueta: ¿Cómo logró ser primer puesto en Beca Generación del Bicentenario? No importa la edad para postular Leonardo Chacón Roque, de 23 años y natural de Pasco, ocupó el segundo puesto en el cómputo general con 16.708 puntos, para la especialidad de Ciencia de la Computación. El afirmó que su familia ha festejado su ingreso y que sus padres están muy orgullosos de él. Con cierta tristeza, recordó que la cuarentena por el covid-19 fue un momento bastante duro no solo por el aislamiento y el tener que alejarse de sus amigos, sino porque en algún momento sus padres contrajeron el virus. «La enfermedad de mis padres me puso bastante triste, pero seguí adelante. A todos los jóvenes les digo que no importa la edad para ingresar a la universidad, lo importante es que sigan adelante». Entusiasmado porque pronto comenzarán sus clases, Leonardo explicó que ciencias de la computación es una carrera muy importante a nivel mundial porque permite desarrollar software y quisiera tener una empresa propia para ayudar al desarrollo del país. Puedes leer: Iván Lobato: El físico peruano que rompió la barrera de la adversidad Recuperé la confianza en mí El tercer puesto en el cómputo general del examen de admisión 2022-2 ha sido ocupado por Miguel Adolfo Egusquiza Huamaní, de 18 años, quien vive en Callao y estudiará Química luego de haber alcanzado un puntaje de 16.629. Miguel comentó un episodio personal que afecta a muchos jóvenes de su edad: enfrentar el acné. «Durante la pandemia, sufrí un tipo de acné muy grave, afectó mi autoestima y la confianza en mí mismo. Sin embargo, pude salir adelante (…) mis padres siempre me apoyaron con el tratamiento y todo eso influyó para esforzarme». Agradeció a sus profesores por las enseñanzas brindadas y dijo que haber ingresado a la UNI «es un logro para mí y para mi familia». Cuando le pedimos un consejo para quienes están en preparación preuniversitaria, mencionó: «que no se rindan. La clave es la perseverancia, ser constante y siempre esforzarse al máximo». Más en Andina: ??????Conoce la historia de Arturo Flores Alvarez, el joven peruano que sueña con conquistar la NASA https://t.co/47MC6yJPa6 Es licenciado en Ingeniería Mecatrónica por la UNI y ha obtenido un premio en el Human Exploration Rover Challenge -NASA 2019. ?Por Valery Díaz Vásquez pic.twitter.com/yQKcTpFO4o

Publicado: 25/8/2022

