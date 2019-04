Primero Justicia propone aumentar a 20 dólares el salario mínimo del sector público

Entornointeligente.com / El diputado José Guerra indicó que en el mes de marzo la banca nacional no pudo prestar ni un bolívar por la política “draconiana” de encaje bancario marginal En Brasil, un trabajador gana, como mínimo, 296 dólares mensuales. En Chile, 452 dólares; en Colombia, 265 dólares; y en Haití, el país “más pobre del hemisferio occidental”, 78 dólares. En Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un trabajador de la administración pública apenas percibe 5,4 dólares al tipo de cambio oficial, que el Banco Central de Venezuela lo sitúa en 3.302,24 bolívares. Por esta razón, se encuentra en situación de “pobreza extrema” de acuerdo con Naciones Unidas, pues percibe menos de 1,25 dólares diarios. Por este motivo, el diputado José Guerra, del partido Primero Justicia (PJ) y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), propuso aumentar en mayo a 20 dólares el salario mínimo del sector público , así como también llevarlo en 3 meses a 1 dólar diario “para que el trabajador pueda comer”. Señaló que quienes devengan poco más de 5 dólares son los 3 millones de pensionados y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y los cerca de 500.000 trabajadores públicos. “Son casi 4 millones de venezolanos que ganan 5 dólares. Desde Primero Justicia constituimos lo que llamamos el Observatorio de Salarios”, dijo el parlamentario desde la sede de PJ, ubicada en Los Palos Grandes. Entretanto, el ingreso mínimo de un trabajador que labora en el sector privado es de, aproximadamente, 20,60 dólares, tres veces más el salario de la administración pública . “Estos no son salarios adecuados, son muy deficientes. Nosotros estamos claros de que con este nivel salarial no hay reactivación de la economía. Las empresas pueden producir, pero quiénes les compran a las compañías. La economía enfrenta una restricción de demanda porque el salario es absolutamente insuficiente”, expresó Guerra. Ni un préstamo El parlamentario indicó que en el mes de marzo la banca nacional no pudo prestar ni un bolívar por la política “draconiana” de encaje bancario marginal que el gobierno de Nicolás Maduro elevó a partir del 11 de febrero de 60% a 100%, aumento que imposibilitó a la banca otorgar créditos. Guerra aseguró que la medida ha causado un problema serio de parálisis de la actividad económica. “Se está congelando el tipo de cambio a expensas de una contracción brutal de la actividad económica que amenaza con paralizar y liquidar lo que queda vivo del aparato productivo venezolano. Esta restricción monetaria que aplica el Banco Central está secando totalmente de bolívares a la economía”, explicó. El gobierno ha limitado la capacidad de la banca para otorgar créditos con la implementación del encaje legal, una política monetaria que obliga a las instituciones financieras mantener un porcentaje de los depósitos totales en el BCV, y que no les permitirá cumplir con la nueva sentencia de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), de aumentar el límite máximo de las tarjetas a crédito a 775.00 bolívares.LINK ORIGINAL: Tal Cual

